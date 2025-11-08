卡關40年蔡淑君成功協調解套 林口國中籃球場今年底啟用

248251108a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員蔡淑君成功協調林口國中籃球場土地整建問題，讓這塊等待了40年的國有土地終於迎來關鍵改變。該地屬國有地，過去因法規無法移撥，導致整整40年來學校運動場的規劃與整建長期卡關。

林口國中校長劉銘恩於112年9月向蔡淑君反映校園需求。蔡淑君隨即協助推動，並由議員陳偉杰請立委林德福召開協調會，成功推開了那扇卡了40年的門。在各方努力下，新北市教育局與國產署於同年10月正式簽訂土地代管合約，啟動了校園建設的新動力。

廣告 廣告

蔡淑君表示，林口冬季多雨，學生運動常受天氣影響，在土地問題解套後，校方立即啟動籃球場規劃，將建置3座球場，包括1座露天與2座光電球場。光電棚架設計兼具遮陽、避雨及發電功能，預計於今年12月底正式啟用。

248251108a03

蔡淑君說明，球場完成後，平日與假日都將對外開放，預定使用時間為平日18:00至21:30，例假日8:00至21:30，並配備夜間照明，確保學生與民眾能安全共享運動資源。她強調，每一步都不是自己一個人可以做到的，但克服困難完成建設，是對教育與運動資源的實際投入。

蔡淑君呼籲，教育不止於教室，運動場地同樣是學生成長的重要空間。透過這次建設，林口國中學生將擁有晴雨無礙的運動環境，也能與社區共享資源，提升全民運動風氣。

照片來源：新北市議員蔡淑君臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

終結新北校園人力荒 國民黨團成功爭取提升庶務委外補助

新店運動場地大翻新 劉哲彰爭取匹克球專場拍板定案

【文章轉載請註明出處】