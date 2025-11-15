卡雙城論壇？陸委會:蔣赴滬 看來沒問題

國民黨副主席張榮恭一行前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」。（國民黨提供）

記者王超群∕台北報導

國民黨副主席張榮恭十四日在上海會晤上海市委書記陳吉寧，期間傳出陸委會可能不核准上海市台辦副主任李驍東來台，台北市政府因而擔憂十二月論壇恐有變數。陸委會十五日表示，台北市長蔣萬安率團赴上海「目前看來不會有什麼問題」，強調對雙城論壇一向採協助態度，相關申請按程序審查，論壇籌備仍在推動。

國民黨文傳會指出，張榮恭與陳吉寧會談時，雙方均以「九二共識、反對台獨」作為共同政治基礎，討論推動滬台交流合作、強化台商台胞權益保障，並就黨際往來與青年交流達成共識。

張榮恭十四日晚間也在上海和平飯店會見中共中央台辦主任宋濤。張榮恭在會中重申國民黨一貫主張，即在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，推動兩岸和平發展；並強調兩岸同屬中華民族，應以求同存異化解分歧。

張榮恭指出，國民黨主席鄭麗文在回覆中共總書記習近平的電文中已表明，一九九二年海峽兩岸以口頭方式表達「堅持一個中國原則」即構成九二共識，這也是促成辜汪會談的重要基礎。他表示，歷史經驗顯示，唯有堅持九二共識與反對台獨，台海情勢才能保持穩定。

國民黨並說明，張榮恭此行為既定交流行程，並非臨時安排；十四日會見上海市領導與中台辦官員均屬主辦方邀約。張榮恭一行十五日上午前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，然後與一同前來參拜的台商台胞進行座談。

陸委會強調，雙城論壇已多年舉辦，屬地方政府交流平台，中央基於職權依法審查，但不會無故設限。「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」，後續仍將依程序協助活動順利推動。