「卡預算拖慢台灣！」賴清德喊話立法院：儘速排審總預算、國防特別條例

記者盧素梅／台北報導

兼任民進黨主席賴清德出席民進黨中執會。（資料照／民進黨提供）

民進黨今（14）日召開中執會通過提名國內外知名牙醫師、現任新北市牙醫師公會理事長温世政醫師參選南投縣長，賴清德在會中致詞時表示，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中。他要再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

根據民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞時指出，今天的中執會，將針對「2026年南投縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。本次建請徵召提名的縣長候選人，是國內外知名牙醫師、現任新北市牙醫師公會理事長温世政醫師。

賴清德指出，温醫師是南投出生長大的草屯囡仔，憑著勤勉努力，考上北醫大牙醫學系，在畢業時，拿下牙醫師國考榜首；並在執業多年後，更遠赴英國牛津大學進修，取得醫學專科學位。

賴清德並指出，溫世政醫師從醫以來，始終沒有忘記自己成長的故鄉。年少離鄉奮鬥的歷程，讓他更深刻體會故鄉南投的需要，也因此清楚看到地方發展所面臨的限制與瓶頸。正因如此，他決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，用行動回饋故鄉，為南投打造更進步、更有希望的未來。

賴清德表示，良好的國家治理，必須中央與地方一體運作。具備治理能力與執行決心的縣市長，才能讓前瞻的政策有效落實，照顧人民生活、建設鄉里，並轉化為地方的發展動能與國家的競爭動力。而要讓台灣穩定大步向前，除了中央政策方向正確，更關鍵的是，地方治理能否真正到位。今年底的縣市長大選，我們的目標很清楚，就是為人民提出「縣市好人才」，讓中央與地方「團結拚未來」。「我相信，兼具專業能力、治理視野與在地情感的温世政醫師，正是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。」

賴清德接著指出，回顧上個月及新年的這兩週，台灣不論是在出口表現，還是在股市市值上，都持續寫下新高紀錄。這都要感謝全體國人與企業的合作與努力，共同打拚所創造的成果。

賴清德並指出，在台灣持續發展、寫下歷史新頁的重要時刻，我們要做的更應該是抓緊機會、繼續衝刺，為國人、也為下一代，打造更安全、更有韌性的台灣。

他說，但令人遺憾的是，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中。

賴清德強調，台灣發展的腳步不能被拖慢，國人重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。在此，他要再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

