卡魚網又吞鉤！垂危「小欖」康復重返大海 屏東後灣野放
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕喜訊！一隻在鬼門關前走一遭的保育類欖蠵龜，在國立海洋生物博物館(海生館)的悉心照護下康復出院，重返浩瀚大海，這場充滿希望的野放活動選在屏東後灣沙灘舉行，海生館16日特別攜手牡丹鄉公所、後灣社區居民、海巡署及海洋保育署等單位，現場除了有熱情的在地鄉親，更有海巡人員全程戒護，共同見證這「小欖」浴火重生的一刻，場面溫馨又感動。
這隻命運多舛的亞成年欖蠵龜，是海洋保育署「海洋保育類野生動物救援組織網」在今年10月9日接獲通報，當時牠在高雄蚵子寮漁港被拖網漁船混獲，緊急送往海生館進行「高級病房」治療。經初步檢查，牠背甲長63公分、寬67.5公分，體重30.95公斤。最驚險的是，X光片赫然發現牠的食道內竟然卡著一枚魚鉤，海生館獸醫師展現高超醫術，透過內視鏡手術成功將魚鉤取出，徹底解除致命危機。
海生館獸醫團隊表示，這隻欖蠵龜除了飽受網具纏繞之苦，又吞入魚鉤，險些釀成大禍。在收容照養期間，牠的健康狀況及活動力都恢復得極佳，評估已完全具備野外生存能力，館方才決定讓牠「畢業」回家。
館方也藉此呼籲，欖蠵龜在台灣海域屬於較罕見的種類，多數通報案例都來自於漁業混獲。漁民朋友若不慎釣獲或混獲海龜，務必立即撥打海巡署「118」專線，啟動專業救援。一般民眾若在岸際發現受困或傷病海龜，同樣可以撥打「118」專線，讓海保救援網能即時介入，共同為台灣的海洋保育盡一份心力。
更多自由時報報導
明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會
溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻
台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山
麻吉大哥自10月中以來已被清算200次 總損失超過7.1億 戶頭只剩166萬元
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 115
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 53
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 39
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 34
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 521
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 9
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
每人最高10萬元！勞保紓困貸款今日開跑 申請方式、資格一次看
為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部日前公告 115年勞工保險被保險人紓困貸款，自今（15）日起開始辦理，至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前 ・ 41
彰化芬園「仙草花之亂」 遊客車亂停農路阻交通
彰化芬園「仙草花之亂」 遊客車亂停農路阻交通EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
蘆竹砂石廠深夜偷排"重金屬"廢水長達五年! 檢起訴24人
社會中心／賴國彬 桃園報導惡臭瀰漫的下水道裡，稽查人員鑽進一查，牆面滿是厚重淤泥，桃園市蘆竹區一家砂石廠，被查出長期利用暗管，在深夜非法排放含有重金屬的污廢水，時間長達五年，汙水一路流入河川，最終直排出海，嚴重危害環境生態，檢警調環跨單位埋伏蒐證，查獲不法事證，檢方近日偵結，起訴包括負責人在內共24人。稽查人員：「三義化工前方溝渠皆為泥。」稽查人員，冒著惡臭，鑽進狹窄下水道，探照燈一照，四周都是厚厚淤泥，用手一抹，全是泥巴。地下道牆壁都是厚厚淤泥。（圖／民視新聞）稽查人員：「牆壁有明顯的色差。」泥水不斷灌入，經年累月，導致牆壁形成明顯色差，而這些泥漿廢污水，全是桃園市蘆竹區的砂石廠，非法排放。桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組多次監控，但業者有所警覺都未違法排放，最終於當日檢察官，率同專案小組夜間埋伏，直到晚上11點發現，確實公司有排放廢污水，即率同專案小組持法院搜索票執行搜索。」砂石廠利用深夜，以暗管，偷偷排放含有高濃度重金屬等有害健康物質的污水，長達五年，汙水順著溝渠，最終排到下游出海口，嚴重危害河川與海洋生態，業者為了節省廢棄物清除處理成本，投機取巧，直接排到溝渠，但在檢、警、調、環，跨域合作下，暗藏地下的非法鐵證，仍被揪出。檢察官率同專案小組潛入地下道蒐集物證。（圖／民視新聞）桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組執行搜索，查扣車輛機具31台及存款5400多餘萬，檢察官近日偵結起訴，認被告等人涉犯廢清法，及水污染防治法等罪，於今日（12/16）提起公訴，並考量被告等人長期5年利用暗管排放污水，嚴重污染環境，檢察官請求法官從重量刑。」除了不法所得12億元，全被沒收，砂石廠劉姓負責人等24人，均遭提起公訴，僥倖躲過一時，依舊躲不了一世。原文出處：不法所得12億全沒收！ 蘆竹砂石廠偷排「重金屬」廢水 24人起訴 更多民視新聞報導攻AI「缺水」商機轉型！世紀斐成公開收購萬年清 9日恢復交易基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押民視影音 ・ 2 小時前 ・ 4
高虹安貪污罪撤銷！民眾黨最美發言人火速貼合照：安然無恙，雨過天晴
停職中的新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費及加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。高等法院今（16）日上午宣布二審判決，依公務員登載不實判刑6月，貪污罪撤銷。高虹安回應，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位；有民眾黨最美發言人之稱的徐千晴則直呼，安然無恙、雨過天晴，市長一路以來辛苦了。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
黃國昌涉貪破口? 台派金主認匯1千萬到凱思國際
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現破口！周刊報導，一名傳產金主向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元到凱思國際，之後馬上轉注資民報，坐實了黃國昌就是凱思跟民報的實際掌控者！而其中一名匯款成立凱思的就是他的姻親，也是貼身助理賴以強。黃國昌到北院聲援柯文哲，但自己也是官司纏身，他涉貪案有新進展，周刊報導，一位本土派傳產老董供稱，黃國昌以周轉為名，向他借1000萬，他在2022年把錢匯入凱思帳戶，凱思隨即轉給民報，都是黃國昌的意思，檢調依此認定，黃國昌實質主導凱思。民眾黨主席黃國昌：「北檢偵查亂公開，然後洩露片面扭曲的訊息給鏡周刊，開始編故事，這兩個哼哈二將配合民進黨。」立院民進黨團幹事長鍾佳濱：「新聞媒體基於調查真相，可以提出他們手中有的證據，公眾人物如果覺得這所言非實，那當然也有相關的司法救濟途徑。」周刊爆料有金主坦承匯款千萬給黃國昌。（圖／民視新聞）周刊還爆料，凱思國際一開始成立的資金，來自李麗娟和黃國昌的賴姓姻親，合計匯款100萬，而這位賴姓姻親就是黃國昌小姨子高翬的表弟賴以強，從黃國昌在中研院就一路跟著他到時代力量，擔任他的貼身助理，被解讀是夫人派，更坐實他就是黃國昌的金流防火牆，用來掩人耳目。黃國昌與助理賴以強。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「動用國家機器要追殺，衝著我一個人來就好了，不要揮舞國家機器檢調大刀，對我身邊的人去恫嚇。」律師黃帝穎：「一旦鞏固黃國昌是實質負責人的話，黃國昌將難脫兩大法律責任，第一個部分是台亞案的，200萬元進入凱思國際，將是不違背職務收賄罪，處七年以上有期徒刑，另外一個部分是黃國昌，如果實質負責凱思國際，那指揮狗仔進行政治跟拍，本質上並不受新聞自由的保障。」凱思國際涉及各方資金，現在防火牆被破解，跟黃國昌的關係，也將攤在陽光下。原文出處：黃國昌涉貪破口? 台派金主認匯1千萬到凱思國際 更多民視新聞報導國際關注！《財劃法》、停砍年金引朝野對立 路透社撰文報導中國向聯合國安理會告狀「台灣有事」慘遭嗆爆 外交部發聲了高虹安二審撤銷貪污罪 高院判決理由全說了民視影音 ・ 20 小時前 ・ 2
趁打烊偷整袋臭豆腐+泡菜 店家上鐵鍊防「食材怪客」
高雄市 / 綜合報導 高雄市楠梓區一間臭豆腐店上個月才開幕，沒想到竟然有一位男子，趁著店家打烊期間，直接拿走冰箱裡的整袋臭豆腐和泡菜，老闆發現後，因為心情不好，決定臨時休息一天出去玩，沒想到老闆將事情經過PO在社群上，立刻被眼尖網友發現，這位男子是偷竊慣犯，還曾經在其他店家的冰箱前來回走動，試圖出手行竊，幸好店家早有防範，在冰箱上裝上鐵鍊，才讓男子偷竊行動，以失敗告終。男子鬼鬼祟祟，走進打烊的臭豆腐店，只見他熟練打開冰櫃，雙手並用左翻右找，還順勢拿起一旁的夾子，將桶子裡的泡菜通通裝進塑膠袋，最後男子看一眼桶子裡泡菜，確認全都被搜刮完後，才心滿意足地，把泡菜及一大包未開封的生臭豆腐悄悄拿走，而他不是老闆而是小偷。遭竊臭豆腐店老闆說：「就剛好(打烊)離開的時候，然後空檔就被偷了，(被偷)豆腐，泡菜跟醬油膏，我第一次看到有人偷臭豆腐，沒看過偷臭豆腐的。」沒看過偷臭豆腐的，食材被偷個精光老闆滿是無奈，怎麼也沒想到店面才剛開幕一個多月，就被竊賊光顧，老闆只能被迫拉下鐵門休假一天。遭竊臭豆腐店老闆說：「因為那整桶泡菜是，他是用夾子去用，把冰箱整理掉，主要是要急著去報案，就讓自己休息一下。」遭小偷相中的臭豆腐店，位在高雄楠梓區，老闆把事情經過PO在社群上，引起網友熱議，有人驚訝表示，竊賊竟然會偷生的臭豆腐，還有網友笑說，是為了實現臭豆腐自由嗎，還有眼尖網友發現，原來這位男子是偷竊慣犯。牛排店老闆說：「你看他開了，他又離開了。」男子用同樣手法，趁著店家打烊，來來回回走到冰箱前，這時男子看準時機，準備下手偷竊，沒想到店家早有防範，在冰箱把手上綑上鐵鍊，這才讓男子偷竊失敗，只好摸摸鼻子默默離去。牛排館老闆說：「最近才出現啦，我們做餐飲業，冰箱放外面，基本上，我們該上鎖就上鎖，他手伸進去，東西拿不出來，他就不會再繼續在那邊試了。」竊賊趁虛而入讓不少店家受到損失，幸好附近店家已經有所警惕，紛紛在冰箱及冰櫃上，加上鎖頭加裝防護，避免美味食材，再被有心人盯上。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 1
又是酒駕！賓士男爛醉撞垃圾車 女清潔員慘遭夾死
（記者許皓庭／台南報導）台南市安平區今（16）日上午發生一起奪命車禍。一名 48 歲鄭姓男子駕駛白色賓士車行經 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 2
高速追撞垃圾車釀1死！ 賓士男驚人酒測值曝
事故發生後，自小客車的48歲鄭姓男子也一度受困在車內，腿部骨折，所幸其脫困後，意識清楚，緊急送醫後並無大礙；不過正好在垃圾車後方的23歲陳姓女隨車人員則被夾在中間，當場無生命跡象，明顯死亡。不過鄭男送醫後也被發現其酒駕，酒測值更是來到驚人的0.95mg/l。該起事故...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 1
台南酒駕害命！高速撞垃圾車 23歲女隨車員枉死
台南市 / 綜合報導 酒駕害人命！今(16)日上午8點，台南安平一輛民間垃圾車停在慶平路上，23歲的隨車人員下車準備清運，沒想到卻被一輛進口車高速衝撞，當場就傷重不治！肇事駕駛雖然受傷，但意識清楚，被救出來的時候，身上散發濃濃酒味，果然酒測值0.95，嚴重超標，被警方依公共危險和過失致死罪移送。 固定時間固定地點準備清運，民間環保公司垃圾車女隨車員，一下車就很警覺地注意後方來車，沒想到才走到車尾轉頭要工作，下一秒卻被白色進口車高速衝撞，目擊者說：「碰一聲很大聲啊，都嚇到，趕快跑出來查看，(和隨車員)平時都有在講話聊天，(肇事駕駛)就茫了啊，整個人都恍惚了，他說他沒有開車啊，很多人圍在那邊，想要衝上去打他的，警察攔著。」垃圾車駕駛感受到劇烈撞擊，立刻下車查看，同事被夾在兩車中間，急得拍打轎車要他趕快往後退才能救人，但肇事駕駛自己也受困在車內，目擊驚悚死亡車禍同事驚魂未定，靠在現場民眾的肩膀上痛哭失聲，因為女隨車員下半身傷勢嚴重，當下已經沒了呼吸心跳，傷重不治，環保公司主管劉先生說：「車速很快，我們有看行車紀錄器，都沒有剎車的痕跡，(女隨車員)非常認真，目前大概是，來大概3個月左右這樣，(跟同事)互動都非常良好。」肇事車輛車頭嚴重扭曲變形，幾乎成了廢鐵，可見撞擊猛烈，今日一早8點垃圾車停在台南安平的慶平路準備清運，23歲的女隨車員正要作業，卻被轎車重重撞擊當場身亡，48歲肇事駕駛腿部骨折，脫困後躺在擔架上意識清楚，警方到場聞到他身上有酒味，酒測值高達0.95嚴重超標。根據了解，親友透露垃圾車駕駛和女隨車員是男女朋友，沒想到一起出門工作，女友竟然魂斷輪下，讓他無法接受，肇事駕駛骨折還需要動手術治療，警方依照公共危險和過失致死罪，報請地檢署相驗，釐清肇事責任原因。※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。 《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"
地方中心／綜合報導花蓮一名男子酒後到處亂吐，還吐在路邊菜攤上，和老闆發生口角，沒想到他不但用力踹老闆，還拿出折疊刀刺傷對方，造成老闆左臀縫合14針，男子犯後還聯繫友人接應，搭車逃逸，還是逃不過警方法眼，犯後兩小時就逮捕到案。王姓男子黃湯下肚，竟直接吐在菜攤上，氣得老闆站起來罵人，王姓男子竟大腳一踹，用力踹老闆肚子，還拿出折疊，連刺好幾刀，砍完人就快步逃逸。警方vs.馮姓攤商：「你先去處理傷口，你被誰砍你？我不認識啊。」事發在花蓮吉安，老闆說根本不認識對方，卻被亂砍造成左臀受傷縫了十四針，還好沒有生命危險。菜攤老闆左臀縫了１４針（圖／民視新聞）警方：「外面縫了13針砍得很深。」警方調閱監視器發現，王姓男子逃往小巷弄，還打電話請朋友來接他，雙雙被逮捕到案。花蓮分局偵查隊分隊長王傑陞：「本分局獲報後，立即成立專案小組，並在案發後兩小時，成功緝獲涉嫌人及接應之友人到案，全案依恐嚇傷害及殺人未遂罪，移送花蓮地檢署偵辦。」警方調閱監視器，案發兩小時後將嫌犯逮捕到案（圖／民視新聞）酒後失控，亂吐還砍人，不只拉朋友下水，還吃上殺人未遂罪。原文出處：男酒後「亂吐菜攤」爆口角 持折疊刀怒刺老闆「左臀縫14針」 更多民視新聞報導花蓮警抓女車手! 2同夥狂飆逃逸車禍釀7傷 87歲婦慘遭波及基隆市長謝國樑.議長童子瑋 出席同場活動零互動台北市清潔隊員砍死2同事 判刑24年定讞民視影音 ・ 14 小時前 ・ 1