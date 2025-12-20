卡麥隆憂《阿凡達3》票房 賺不夠多 續集就喊停

名導詹姆斯卡麥隆的史詩鉅片《阿凡達：火與燼》日前在台上映，該片上映前2天的北美海外票房超過4300萬美元（約12億台幣），北美的提前場放映中則進帳約1200萬美元（約3.7億台幣），上映首日也以1800萬台幣空降全台票房冠軍。

詹姆斯卡麥隆先前在podcast受訪時曾說，他對票房仍有信心，不過系列能否延續，最重要的就是利潤，如果賺的不夠多，那他也準備好放棄續集製作。

在電影系列第3部後，目前《阿凡達4》預計於2029年12月21日上映，而《阿凡達5》則暫定於2031年12月19日首映。詹姆斯卡麥隆坦言有票房壓力，當主持人追問他是否真的準備好放下那些未完待續的故事線，他直白回：「是，絕對可以。」他甚至笑回，不一定要靠電影收尾：「還有一條故事線沒解決，我可以寫一本書。」

此外，《阿凡達：火與燼》在18個海外市場中，台灣票房前2天超過100萬美元（約3000萬台幣）也擠進海外前10名，可見詹姆斯卡麥隆在台灣影迷心中依舊有強大號召力。