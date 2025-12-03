卡麥隆曝《阿凡達3》哭點堪比《鐵達尼號》 中國首映臨時喊卡、網猜與宏福苑大火有關
《阿凡達：火與燼》將於12月17日（三）全台上映，今（3日）宣布全版本預售票全面開賣，一般與四大特殊版本（IMAX、4DX、Screen X、杜比影院）更將隨票附贈限量A3海報，金獎大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）特別錄製驚喜話語，呼籲影迷將在大銀幕上迎來「最難忘的旅程！」他更強調新片「情感震撼到心底，氣勢更是史詩級！」
卡麥隆在世界首映會上透露，觀眾可能需要帶上衛生紙來看這部新的科幻電影。他直言：「這部電影將展現出前所未有的深度情感和令人心碎的悲痛，其程度堪比《鐵達尼號》，我可不是開玩笑的。」
卡麥隆將《阿凡達》的前三部電影定義為一個完整的史詩故事，並強調《火與燼》並非倉促趕工的續集，而是長達數年長期佈局中的「第三幕」，觀眾將會持續關心潘朵拉星球上這些「身高10英尺、全身藍色，但他們是人」的角色。
首映口碑爆棚獲讚「至今最棒」 柔伊莎達娜麥莉等巨星雲集
而《阿凡達：火與燼》日前於好萊塢杜比影院舉行世界首映，詹姆斯卡麥隆率領全體卡司盛裝出席造勢，包括柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）、山姆沃辛頓（Sam Worthington），以及為新作獻唱主題曲的歌壇天后麥莉（Miley Cyrus）等巨星。
海南島首映臨時取消 傳因「不可抗力」因素引發網友猜測
不過《阿凡達：火與燼》原定本月8日在海南島三亞舉辦的首映典禮，昨日卻突然宣布因「不可抗力」因素臨時取消。雖然電影公司未解釋取消原因，但網友猜測可能與香港大埔宏福苑大火造成傷亡有關，並從公告中片名被改為《阿凡達3》察覺出玄機。
香港媒體報導，《阿凡達：火與燼》在中國的檔期未變，但香港原先計畫本月18日上映，目前電影公司尚未宣告是否有任何影響。
