卡麥隆曾想刪掉《阿凡達》關鍵角色「蜘蛛」 一改劇本才發現全亂了套！

1.卡麥隆曾因拍攝困難想刪掉「蜘蛛」，結果劇本直接垮！

2. 蜘蛛的存在可說是第三集《火與燼》的戲劇核心！

3. 蜘蛛與綺莉的感情線，曾遭製作團隊內部反對！

【文／千尋少女】《阿凡達》系列以憑藉磅礡視覺與深刻敘事風靡全球，然而在《阿凡達：水之道》與現正上映的《阿凡達：火與燼》中，人類少年「蜘蛛」竟差點從故事中消失。導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）近日坦言，他一度因技術困難試圖刪除該角色，卻發現整個故事隨即崩潰，最終不得不承認，蜘蛛是《阿凡達》宇宙中不可或缺的靈魂。

卡麥隆近日向《娛樂週刊》透露，在構思《水之道》、《火與燼》乃至未來續集時，蜘蛛的存在讓拍攝變得極度困難。作為唯一生活在納美人中的人類角色，演員必須以真人演出，並被一身穿動作捕捉服、體型大上兩倍的納美人眼演員包圍，無論在比例、技術或調度上都堪稱「惡夢等級」。

《阿凡達：火與燼》劇照

卡麥隆直言：「我知道拍攝起來會非常痛苦，事實也的確如此。」正因如此，他曾嘗試在劇本中刪掉蜘蛛，結果完全行不通，「一旦沒有他，整個故事都垮了，最後只剩下傑克和柯邁斯兩個男人互相追殺，太單薄了。」

蜘蛛的關鍵性，來自其矛盾身分。他是傑克與奈蒂莉非正式撫養的孩子，同時也是反派柯邁斯上校的親生兒子。柯邁斯在肉身死亡後，以數位意識「重生」為納美人型態，而「父親」這個角色，正是他尋找自我認同的重要部分。

《阿凡達：火與燼》劇照

卡麥隆解釋，正因蜘蛛的存在，傑克與柯邁斯的對立不再只是單純的善惡對決，而是糾纏進複雜的父子關係。這種拉扯讓第三集出現一種奇特的局面，兩個死對頭竟形成一種尷尬又危險的「奇特同盟」，而蜘蛛的掙扎與演化與他們的矛盾關係，正是第三集《火與燼》的戲劇核心。

此外，蜘蛛在《火與燼》中與綺莉萌芽的浪漫關係，也曾引發創作團隊內部反對。卡麥隆透露，有人認為兩人從小一起長大情如兄妹，不適合發展成戀情，但他並不認同：「他們都是孤兒，蜘蛛從來沒有被正式收養，甚至算蘇家一員，完全有可能產生愛情。」

《阿凡達：火與燼》劇照

卡麥隆強調，這段感情線源自兩人自幼的深厚友誼，「綺莉從一開始就看間他的善良與勇氣，這絕對是我想探索的方向。」儘管存在爭議，導演仍堅持保留此線，再次證明蜘蛛無論在劇情、主題或情感層面，都已成為《阿凡達》系列不可或缺的關鍵。

《阿凡達：火與燼》現正熱映中。

