卡麥隆為《阿凡達》設下停損點！《火與燼》票房沒達標就放手 承諾會「出書」交代一切！台灣開票空降全台冠軍！
1.阿凡達宇宙恐提前終章？《火與燼》若失利卡麥隆準備放手！
2. 若《阿凡達》四、五集拍不成，卡麥隆承諾會出書！
3. 1995年就寫好劇本！卡麥隆：當年大家都覺得我瘋了！
【文／千尋少女】好萊塢最具野心與執念的導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）近日語出驚人表示，若砸下天文數字打造的續集《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）未能在全球獲得足夠收益，他已完全準備好放手這個投入30年心力的阿凡達世界！而《阿凡達：火與燼》已於12月17日在台灣全上映，單日以1,800萬空降票房冠軍、刷新首部曲《阿凡達》的開票紀錄，詹姆斯卡麥隆再度證明自己的票房號召力始終不減。
🍿《阿凡達：火與燼》
上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭2 月 1𝟳 日 全台上映
導演：詹姆斯·卡麥隆
演員：山姆·沃辛頓、柔伊·莎達娜、雪歌妮·薇佛、史帝芬·朗、凱特·溫絲蕾
片長：3 時 17 分
分級：保護級（6+）
IMAX 3D、杜比影院3D、4DX及ScreenX等全版本現正熱映中！
👉延伸閱讀》
《阿凡達：火與燼》第3集如何開場？前2集在演什麼？快速複習+新片5大亮點一次看懂！片長、分級、威秀、秀泰預購特典一次看
擁有《阿凡達》、《鐵達尼號》等影史級鉅作的卡麥隆，向來以追求技術革新與票房紀錄聞名。然而，他近日在Podcast《The Town》中罕見展現務實一面，坦言《阿凡達》系列的製作成本高得驚人，若要延續後續計畫，票房必須是成本的兩倍才能獲利。在串流衝擊、疫情後觀影人潮縮減、以及觀眾對續集可能產生疲乏的環境下，他表示：「我相信這部電影一定會賺錢，但問題是，賺得夠不夠多？」
倘若即將上映的《阿凡達：火與燼》表現未達標，卡麥隆語氣堅定地表示，他已心裡準備畫下句點：「我在阿凡達世界待了20年。其實是30年，因為我在1995年就寫好劇本了。當年大家都覺得我瘋了，所以我把它擱了十年，直到2005年才開始認真起來。如果這就是終點，那也挺好的。」
面對粉絲最在意的後續故事線，他也給出明確承諾：「我會寫一本書，解答所有人的問題。」卡麥隆透露，《火與燼》僅會留下一條未完結的主線。若迪士尼不願再投入《阿凡達4》與《阿凡達5》，他將親自透過文字補齊故事，以此回應影迷的好奇與等待。
然而，一提到是否願意交棒給其他導演，卡麥隆果斷表示：「絕對不可能！」他強調，即便有天不再親自執導，他也一定會以其他身分緊密參與：「我在這方面有選擇權的，我不認為會有任何一部《阿凡達》電影在沒有我密切參與的情況下推出。」
自2009年起，《阿凡達》系列便以革命性的技術刷新全球票房紀錄；2022年的《阿凡達：水之道》更以23億美元票房穩居影史第三名。儘管卡麥隆曾透露《阿凡達4》已拍完約四分之一，但他此次也明示，第四、五集的命運完全取決於《火與燼》的商業表現。
面對電影市場結構重組的與觀眾口味改變，《阿凡達：火與燼》能否再次締造奇蹟，不只攸關迪士尼的決策，也決定了卡麥隆是否真的將離開他打造近三十年的潘朵拉世界。
《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台上映。
