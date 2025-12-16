卡麥隆為《阿凡達》設下停損點！《火與燼》票房沒達標就放手 承諾會「出書」交代一切！

1.阿凡達宇宙恐提前終章？《火與燼》若失利卡麥隆準備放手！

2. 若《阿凡達》四、五集拍不成，卡麥隆承諾會出書！

3. 1995年就寫好劇本！卡麥隆：當年大家都覺得我瘋了！

【文／千尋少女】好萊塢最具野心與執念的導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）近日語出驚人表示，若砸下天文數字打造的續集《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）未能在全球獲得足夠收益，他已完全準備好放手這個投入30年心力的阿凡達世界！

擁有《阿凡達》、《鐵達尼號》等影史級鉅作的卡麥隆，向來以追求技術革新與票房紀錄聞名。然而，他近日在Podcast《The Town》中罕見展現務實一面，坦言《阿凡達》系列的製作成本高得驚人，若要延續後續計畫，票房必須是成本的兩倍才能獲利。在串流衝擊、疫情後觀影人潮縮減、以及觀眾對續集可能產生疲乏的環境下，他表示：「我相信這部電影一定會賺錢，但問題是，賺得夠不夠多？」

倘若即將上映的《阿凡達：火與燼》表現未達標，卡麥隆語氣堅定地表示，他已心裡準備畫下句點：「我在阿凡達世界待了20年。其實是30年，因為我在1995年就寫好劇本了。當年大家都覺得我瘋了，所以我把它擱了十年，直到2005年才開始認真起來。如果這就是終點，那也挺好的。」

面對粉絲最在意的後續故事線，他也給出明確承諾：「我會寫一本書，解答所有人的問題。」卡麥隆透露，《火與燼》僅會留下一條未完結的主線。若迪士尼不願再投入《阿凡達4》與《阿凡達5》，他將親自透過文字補齊故事，以此回應影迷的好奇與等待。

然而，一提到是否願意交棒給其他導演，卡麥隆果斷表示：「絕對不可能！」他強調，即便有天不再親自執導，他也一定會以其他身分緊密參與：「我在這方面有選擇權的，我不認為會有任何一部《阿凡達》電影在沒有我密切參與的情況下推出。」

自2009年起，《阿凡達》系列便以革命性的技術刷新全球票房紀錄；2022年的《阿凡達：水之道》更以23億美元票房穩居影史第三名。儘管卡麥隆曾透露《阿凡達4》已拍完約四分之一，但他此次也明示，第四、五集的命運完全取決於《火與燼》的商業表現。

面對電影市場結構重組的與觀眾口味改變，《阿凡達：火與燼》能否再次締造奇蹟，不只攸關迪士尼的決策，也決定了卡麥隆是否真的將離開他打造近三十年的潘朵拉世界。

《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台上映。