卡2小時塞到懷疑人生！汐止南港夜間「嚴重大塞車」 警查出關鍵原因

生活中心／施郁韻報導

17日晚間汐止、南港交通大塞車，周邊車輛「動彈不得」。（圖／翻攝自新北市即時影像監視器）

昨（17）日入夜變天下雨，汐止、南港交通陷入大癱瘓！環東大道、經貿二路及南港展覽館周邊車輛「動彈不得」，甚至還傳出有民眾停在停車場，因塞車出不去被卡2個小時。對此，南港交通分隊查出原因。

不少網友在臉書上回報，南港和汐止塞爆，指出當時南港經貿二路一帶有公車貨車發生車禍，在經貿路上有兩台車橫跨兩個車道。此外，南港展覽館兩館同時舉行展覽、下班尖峰車潮，加上雨天導致開車人數暴增，使車流量瞬間超載，釀成災難性壅塞，「市民大道往南港展覽館塞1小時，轉進經貿二路又塞半小時」。

廣告 廣告

汐止大同路一段也出現嚴重壅塞，網友直言：「來汐止上班這麼多年，第一次遇到這麼誇張的塞車，直接定點不動好幾分鐘」，更笑說坐在公車上，腦海已經播放很多首歌了，也讓網友在下面附和，「南港展覽館超多車」、「內湖也塞爆，整個動彈不得」。

對此，警方回應，17日晚間汐止南港塞車，由於晚間5、6時開始，南港展覽館有食品咖啡館，大量廠商撤展、加上下雨，南港發生幾起車禍擦撞，導致大塞車。

經多處路口同步疏導後，入夜大塞車到約晚間8時40分，車流狀況已紓解。

更多三立新聞網報導

館長揭大師兄毀滅爆料動機：早有計畫！聞「睡嫂子錄音檔流出」回應了

台中男頸15cm刀傷噴血撞店橫死！高大成推測「要跑路」：車上留破案線索

國光女神梁云菲驚傳輕生獲救！吐心聲「活得很辛苦」 撿回已放棄的命

義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級

