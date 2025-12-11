卡6年終於動了！台中文山焚化廠BOT案簽約 2030年營運

文山焚化廠BOT更新案今天簽約，由吳盛忠(左)與台泥文山環保科技公司董事長蔡立文代表雙方簽署。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南屯區文山垃圾焚化廠BOT案歷經多次流標，由「台泥達環文山合作聯盟」以94億3200萬元投資發包，今(11日)正式完成簽約儀式，環保局表示，新廠預計於明年動工、2029年底完工，隔年正式投入營運。

台中市南屯區文山垃圾焚化廠使用近30年，設備老舊，BOT案歷經多次流標，延宕6年後，於今年9月完成綜合評審，由「台泥達環文山合作聯盟」以94億3200萬元投資發包。

今天簽約儀式由環保局長吳盛忠與台泥文山環保科技公司董事長蔡立文代表雙方簽署，吳盛忠表示，此次文山焚化廠更新採促參模式，由民間廠商投資興建全新、融合地景設計的高效能焚化設施，新廠完工後，每日垃圾處理量將提升至900噸，較現行產能增加50%；各項空氣污染物排放也將減少44%至90%，優化周邊空品。

廣告 廣告

此外，新設施的發電效率將自現在的約15%提升至25%以上，有效強化垃圾能源回收效益，朝循環經濟與永續環保目標邁進。

文山焚化廠BOT更新案今天正式簽約，2029年底完工、2030年上線營運。(記者蔡淑媛攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

