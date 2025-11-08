卦山大縱走登山趣 千人齊聚花壇挑戰大嶺巷步道

卦山大縱走登山趣，完登送好禮抽大獎，千人齊聚花壇挑戰大嶺巷步道。圖／彰化縣政府提供





「卦山大縱走 彰化兜兜圈」登山健行活動自9月1日起展開，至11月30日止，為期近三個月，精選八條彰化代表性登山步道。今（8）日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，縣長王惠美與嘉賓丁寧、瑜珈老師帶領上千名民眾暖身起步，一同挑戰花壇「大嶺巷步道」，現場氣氛熱烈。

王惠美表示，八卦山脈擁有豐富的生態與文化資源，這次活動精選八條步道，沿途景觀優美，是推廣運動觀光的最佳選擇。今日活動適逢農曆九月十九日觀世音菩薩出家紀念日，虎山巖寺為縣定古蹟、八卦八景之一「虎巖聽竹」，登山健行之餘也能參拜祈福。完登民眾可獲限量紀念物資包，還有60吋電視摸彩與農特產品展售，讓登山更添樂趣。

王惠美指出，只要完成一條步道的數位集章即可兌換完登禮，走完四條步道就能獲一次抽獎機會，最大獎為「台中–韓國四日遊」。她並邀請大家趁著秋高氣爽的季節來彰化運動旅遊，11月9日有「台灣米倉田中馬拉松」、11月16日「鹿港馬拉松」，年底前更有「彰化GO購」消費抽百萬油電車等活動，登山、旅遊、購物一次滿足。

城市暨觀光發展處表示，活動涵蓋八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭長青步道、田中森林公園步道、二水坑內坑森林步道等八條路線。花壇大嶺巷步道共有四條主線，今年再爭取1,500萬元經費修建第五號步道，串聯周邊路網，打造親子休閒的魅力據點。

縣府也在八條步道設置16個數位集章點，民眾上網報名並下載LINE《愛玩彰化》APP，每條路線完成2枚集章即可兌換完登禮，還能享特約商店優惠。王縣長誠摯邀請全國遊客「來彰化登山健行、賞景品味、抽大獎」，一起享受健康與樂活的幸福旅程。

