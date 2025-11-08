卦山大縱走 千人挑戰大嶺巷步道
▲彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動。（記者方一成攝）
今年「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動從九月一日起至十一月三十日止，為期將近三個月，精選八條登山步道，十一月八日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，彰化縣長王惠美出席與活動嘉賓丁寧及瑜珈老師一起暖身帶動跳，現場超過千人一起挑戰「大嶺巷步道」。王縣長表示，歡迎各位民眾作伙來登山運動，活動相當精采，每位報名完登大嶺巷步道的民眾都能獲得限量紀念的物資包(有主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水、小山怪限量徽章)，還有加碼六十吋電視摸彩活動及在地農特產展售，歡迎大家一起登山健行享受健康生活。
王縣長表示，八卦山脈有非常豐富的生態及歷史文化步道，縣政府和鄉鎮市公所合作，精選彰化8條登山步道，步道沿線有優美景觀及眾多景點可供欣賞遊憩，還有遠從日本的國外朋友一同來健行運動。花壇大嶺巷步道的虎山巖寺為縣定古蹟，供奉觀世音菩薩，為彰化八景之一，有「虎巖聽竹」之譽。農曆九月十九是觀世音菩薩的出家紀念日，歡迎大家來參拜觀音祈求庇佑，登山健行後可以到花壇市區品嚐在地小吃與探訪茉莉花夢想館，身體健康又可以保平安。
王縣長表示，民眾只要走完一條步道並完成數位集章，即可兌換步道完登禮，走完四條步道就有一次抽獎機會，最大獎是「台中–韓國四日遊」。十一月天氣秋高氣爽，是適合彰化運動觀光旅遊的季節， 十一月九日有「台灣米倉田中馬拉松」、十一月十六日有「鹿港馬拉松」，十二月底前來彰化消費五00元以上可以參加「彰化GO購」抽獎活動，最大獎是百萬油電車，來彰化旅遊既能登山健行，又能加碼抽大獎，可說是一舉數得、收穫滿滿。
城市暨觀光發展處表示，「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動包含彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭長青步道、田中森林公園步道、二水坑內坑森林步道，一共八條步道路線。其中花壇「大嶺巷步道」自然生態豐富，目前共有四條步道，包括一號桂花步道、二號茶花步道、三號杜鵑花步道、四號茉莉花步道，今年縣府聯合花壇鄉公所向交通部觀光署爭取觀光前瞻建設計畫－「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」經費一五00萬元修建第五號步道，串聯大嶺巷、灣福路及大嶺巷一至四號步道群，非常適合親子假日運動休閒。
彰化縣政府表示，八條步道共設置十六個數位集章點，民眾只要上網報名並下載LINE《愛玩彰化》APP參與卦山大縱走活動，每條路線完成二枚數位集章，即可兌換步道完登禮，走完四條步道就有一次抽獎機會，最大獎是「台中–韓國四日遊」，還有住宿券、SWITCH遊戲機、運動手環、GOpro、伴手禮等好禮，且完登一條步道即可享有活動百家特約店家優惠折扣或滿額贈禮。歡迎大家一起到彰化登山健行，順遊彰化看美景、吃好料。
