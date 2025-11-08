「卦山大縱走，彰化兜兜圈」活動8日在花壇展開

「卦山大縱走，彰化兜兜圈」活動八日在花壇展開，吸引許多民眾參加。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

今年「卦山大縱走，彰化兜兜圈」活動為期將近三個月，精選八條登山步道，八日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，現場超過千人一起挑戰大嶺巷步道。

縣長王惠美表示，活動相當精彩，每位報名完登大嶺巷步道的民眾都能獲得限量紀念的物資包(有主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水、小山怪限量徽章)，還有加碼六十吋電視摸彩活動及在地農特產展售，歡迎大家一起登山健行享受健康生活。

王惠美表示，八卦山脈有非常豐富的生態及歷史文化步道，縣政府和鄉鎮市公所合作，精選彰化八條登山步道，步道沿線有優美景觀及眾多景點可供欣賞遊憩，此次還有遠從日本的國外朋友一同來健行運動。民眾只要走完一條步道並完成數位集章，即可兌換步道完登禮，走完四條步道就有一次抽獎機會，最大獎是「台中–韓國四日遊」。

城市暨觀光發展處表示，「卦山大縱走，彰化兜兜圈」步道健行活動包含彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭長青步道、田中森林公園步道、二水坑內坑森林步道，共八條步道路線。

該處表示，八條步道共設置十六個數位集章點，民眾只要上網報名並下載LINE《愛玩彰化》APP參與卦山大縱走活動，每條路線完成二枚數位集章，即可兌換步道完登禮，走完四條步道就有一次抽獎機會。