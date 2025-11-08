「卦山大縱走，彰化兜兜圈」活動8日在花壇展開
記者吳東興∕彰化報導
今年「卦山大縱走，彰化兜兜圈」活動為期將近三個月，精選八條登山步道，八日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，現場超過千人一起挑戰大嶺巷步道。
縣長王惠美表示，活動相當精彩，每位報名完登大嶺巷步道的民眾都能獲得限量紀念的物資包(有主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水、小山怪限量徽章)，還有加碼六十吋電視摸彩活動及在地農特產展售，歡迎大家一起登山健行享受健康生活。
王惠美表示，八卦山脈有非常豐富的生態及歷史文化步道，縣政府和鄉鎮市公所合作，精選彰化八條登山步道，步道沿線有優美景觀及眾多景點可供欣賞遊憩，此次還有遠從日本的國外朋友一同來健行運動。民眾只要走完一條步道並完成數位集章，即可兌換步道完登禮，走完四條步道就有一次抽獎機會，最大獎是「台中–韓國四日遊」。
城市暨觀光發展處表示，「卦山大縱走，彰化兜兜圈」步道健行活動包含彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭長青步道、田中森林公園步道、二水坑內坑森林步道，共八條步道路線。
該處表示，八條步道共設置十六個數位集章點，民眾只要上網報名並下載LINE《愛玩彰化》APP參與卦山大縱走活動，每條路線完成二枚數位集章，即可兌換步道完登禮，走完四條步道就有一次抽獎機會。
其他人也在看
彰化「卦山大縱走」登山活動 千人健行大嶺巷步道
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動正熱烈進行，今（8）日花壇虎山巖寺廣場 […]觀傳媒 ・ 6 小時前
南投埔里「2具飛行傘」空中纏繞！下秒墜入山林畫面曝 業者回應了
南投埔里驚傳飛行傘意外！有網友上傳一則影片，拍下兩具飛行傘在半空中疑似發生擦撞，隨後傘具糾纏並一同墜向山林，引發熱議，「連空中都有三寶」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
香芋銅鑼庄產業文化活動 揭幕
苗栗縣銅鑼鄉公所八日在中平集會所舉辦二○二五香芋銅鑼庄產業文化活動，規畫市集攤位、芋頭蛋塔DIY、拔芋頭、創意香芋料理秀，並推出深度小旅行，吸引許多民眾前來參加，苗栗縣政府秘書長陳斌山歡迎全國遊客踴躍參與，到銅鑼鄉一日遊，品嚐、採購芋頭，體驗客庄風情。八日上午開幕式先由社區「千歲團」太鼓隊帶來表演，老人家們精神抖擻地跟著歌曲擊鼓，獲得滿堂彩。苗栗縣政府秘書長陳斌山、縣議員黃芳椿、羅貴星、造橋鄉長徐連斌、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、銅鑼鄉公所秘書賴文良、代表會主席林九?、副主席賴碧雲、多位代表、村長、鄉農會理事長葉東維等人一起拔起芋頭為活動揭幕。苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，感謝銅鑼鄉長及公所團隊長期對縣政府的支持，銅鑼鄉芋頭很有名，品質好，歡迎大家多多購買當季新鮮的芋頭 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
影／卦山大縱走彰化兜兜圈 花壇鄉大嶺巷步道千人齊步走
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今年「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動從9月1日起至11月30日止，為期將近3互傳媒 ・ 17 小時前
梨山到台中不再遙遠 金馬獎女星搭幸福巴士見證
記者徐義雄／台中報導 台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，成為在地居民最便利的公共運輸，…中華日報 ・ 9 小時前
基隆市暖暖區興隆街道路邊坡仍有浮石 道路持續封閉
記者郭基生／基隆報導 基隆市暖暖區興隆街發生道路邊坡坍塌事件，造成土石滑落影響通行，…中華日報 ・ 9 小時前
豬肉解禁！賴清德啖「滿漢全席」 卓榮泰邊境防疫提四要求｜#鏡新聞
台中最近爆發非洲豬瘟疫情，禁運禁宰令已經解除，恢復供應溫體豬肉。總統賴清德今天(11/8)在臉書分享一段品嚐台灣豬肉美食的影片，呼籲國人台灣豬需要大家繼續努力守護。而在邊境檢疫方面，行政院長卓榮泰也前往桃園機場視察，並提出四項具體要求。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
女神偷「30秒從容摸走包包」！整桌用餐者無人察覺 行竊畫面曝光
根據多家阿根廷媒體的綜合報導，事發地點位於布宜諾斯艾利斯市區聖特爾莫（San Telmo）的一間知名餐廳。受害女子當時與約七至八位家人同桌用餐，將手提包隨手掛在座椅背後，當時氣氛熱絡，現場座無虛席，沒人注意到鄰桌的陌生女子。從餐廳內部監視器拍下的畫面可見，一名女子...CTWANT ・ 18 小時前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
萬元普發助攻觀光！五星飯店下殺1.4折 業績估增2成
政府推出普發一萬元政策，搭配ITF台北國際旅展登場，各家旅遊業者祭出超值優惠，包括高鐵票加住宿最低69折、金門澎湖買一送一、飯店住宿1.4折起等，希望刺激年底觀光買氣。民眾表示，一萬元足夠安排三天兩夜國內旅遊，首選花東、墾丁恆春或宜蘭礁溪等地。業者預估第四季銷售量將較第三季成長20%，有機會達成全年430萬旅遊人次目標，為觀光產業注入新活力！TVBS新聞網 ・ 1 天前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 明日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
今年最大規模! 台北國際旅展開跑 國外旅遊"促銷多"
生活中心／綜合報導今年最大規模旅展開跑，台北國際旅展今天開始在南港展覽館登場，1600格攤位琳瑯滿目。正好搭上普發一萬元的順風車，各家旅行業者紛紛推出"萬元就夠"出國行程，另外航空公司也推全航線折扣優惠，要再衝一波旅遊高峰。民視 ・ 1 天前
林佳龍推廣友邦「史瓜貝」旅遊 12月起每月出團
（中央社記者吳書緯台北7日電）2025 ITF台北國際旅展今天登場，外交部長林佳龍表示，在外交部積極促成，串聯政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式成功推出友邦旅遊行程，「瓜地馬拉+貝里斯」以及史瓦帝尼的旅遊套裝行程，將從下個月開始，月月出團。中央社 ・ 1 天前
ITF旅展》「百萬刷手」現身！旅行社業績年增逾2成 日本、歐洲線買氣旺
2025 ITF台北國際旅展進入周末首日（11月8日），人潮與買氣雙雙衝高，現場熱度創新高。包括雄獅旅遊、可樂旅遊與易飛旅遊3大業者均傳出捷報，整體銷售普遍較去年同期成長2至3成，反映年底出國熱潮與政府普發萬元政策帶動民眾消費意願顯著回升。雄獅旅遊業績年增2成 寒假與春節團搶手雄獅旅遊指出，今年旅展第二日業績比去年同期成長超過2成，其中以寒假與農曆春節出發的......風傳媒 ・ 4 小時前
7成上班族心理健康亮紅燈 快閃「出國療法」正夯
台灣出國的人數大增，很多都是短程旅遊，根據人力銀行調查，有7成2的上班族坦言，工作時曾經因為心情鬱悶、委屈而想哭。為了排解壓力，但又擔心不好請假，許多人會利用週休假日來一趟快閃旅遊，短線的國外城市就成...華視 ・ 1 天前
奧萬大草地野餐音樂會 遊客驚艷
位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統生活領域。林業及自然保育署南投分署近年積極與奧萬大鄰近三村五部落合作，輔導推動具在地特色的生態旅遊活動，營造多元優質的旅遊環境，並帶動在地文化與經濟的整體發展。八日在奧萬大森林遊樂區舉辦「2025奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，讓遊客在美麗的奧萬大草坪上，享受秋山葉色轉變之美，沉醉部落天籟歌聲，用呼吸感受森林芬芳氣息，串起部落幟布工藝，品嚐山村記憶美食，並帶領遊客拜訪體驗原鄉部落風光，讓來訪遊客驚艷不已。林業及自然保育署南投分署李政賢分署長表示，過去遊客來奧萬大旅遊，通常僅為欣賞楓紅景觀而來，而忽略了當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜。分署2019年首次於奧萬大森林遊樂區辦理草地野 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」 瓏山林、煙波蘇澳四季雙泉館推冷熱泉秋冬之旅
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」【旅遊經洪書瑱報導】秋天開始也宣告泡湯的假期啟動，但秋天乍暖還旅遊經 ・ 1 天前
旅遊業者熱烈響應 高雄一日農夫體驗趣踩線行程圓滿成功
為推廣高雄市多元的農業旅遊資源並深化農村體驗內容，高市府農業局近日舉辦「高雄一日農夫體驗趣」旅遊業者踩線活動，邀集十一家旅行業者、十六位代表實地走訪旗山、美濃與杉林等三大農村社區；該行程結合農事體驗、風味餐及文化演出，串聯生態、文化與產業特色，帶領業者以「體驗者」的角度重新認識農村，獲得業者熱烈迴響。有業者分享這次行程讓人重新看見高雄農村的故事與能量，對未來產品設計深具啟發。(見圖)農業局今(七)日說明，行程首站來到美濃野蓮田，業者換上青蛙裝下田體驗採蓮，親手從採收、清洗到整理的過程，笑聲此起彼落；許多第一次下田的業者笑著說「原來採蓮這麼有挑戰性」，透過親身參與，更貼近農村生活的真實面貌，也深刻感受農人的辛勞與土地的溫度，為整趟旅程揭開輕鬆又充滿意義的序幕。午餐安排於杉林 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台北旅展買氣旺！「千萬刷手」一口氣囤3000張住宿券 人潮、業績皆成長
台北、高雄圓山大飯店今年以「五感體驗・慢旅共遊」為主題，推出多款餐宿優惠，最低下殺2.5折，首日業績突破1,021萬元，現場更出現4位「百萬刷手」，氣氛熱烈。圓山大飯店總經理方遠懷表示，感謝旅客熱情支持，未來將持續以創新行銷與多元體驗，帶來更多驚喜與感動，展現圓山...CTWANT ・ 1 天前
ITF台北國際旅展 嘉義市展館引領文化潮流新風尚
全台規模最大的國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日至11月10日，在台北南港展覽館一館盛大舉辦，吸引大量遊客與業界專業人士參與。嘉義市館今(2025)年以「嘉市好旅行」做為主視覺，藉由呈現嘉義市代表元素之文青設計，展現這座擁有320+1年諸羅古城的創新魅力，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。此次嘉義市館以「嘉市好旅行」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「嘉市好旅行」不僅象徵著嘉義市的文化魅力，更展現城市治理與旅遊創新上的前瞻性。活動現場邀請嘉義市出身的知名藝人黃小柔與觀光新聞處副處長范書銘同台，與現場民眾分享「獨嘉旅遊景點」，並進行趣味有獎徵答互動，同時融入嘉義市政府今年即將舉辦的「320+1城市博覽會」問答，答對的民眾可獲得特色小禮物，現場氣氛熱烈，吸引大批旅展參觀者踴躍參與。嘉義市館現場推出多種限定旅遊優惠，參展的旅宿業者包括南院旅墅、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店等，這些知名旅宿業者皆能為國內外旅客提供高品質的住宿體驗；伴手禮業者包含島座、易嘉人商行、義興佳釀、錦龍食品有限公司、薯職人、三光米股份有限公司、美研生醫、日造酒莊等品牌共同參展，以嘉義市的台灣好新聞 ・ 9 小時前