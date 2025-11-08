卦山大縱走 逾千人挑戰大嶺巷步道
今年「卦山大縱走彰化兜兜圈」活動從九月一日起至十一月三十日止，為期將近三個月，精選八條登山步道，十一月八日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，彰化縣長王惠美出席與活動嘉賓丁寧及瑜珈老師一起暖身帶動跳，現場超過千人一起挑戰「大嶺巷步道」。王縣長昨（八）日表示，歡迎各位民眾作伙來登山運動，活動相當精采，每位報名完登大嶺巷步道的民眾都能獲得限量紀念的物資包（有主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水、小山怪限量徽章），還有加碼六十吋電視摸彩活動及在地農特產展售，歡迎大家一起登山健行享受健康生活。
王縣長表示，八卦山脈有非常豐富的生態及歷史文化步道，縣政府和鄉鎮市公所合作，精選彰化八條登山步道，步道沿線有優美景觀及眾多景點可供欣賞遊憩，還有遠從日本的國外朋友一同來健行運動。花壇大嶺巷步道的虎山巖寺為縣定古蹟，供奉觀世音菩薩，為彰化八景之一，有「虎巖聽竹」之譽。農曆九月十九是觀世音菩薩的出家紀念日，歡迎大家來參拜觀音祈求庇佑，登山健行後可以到花壇市區品嚐在地小吃與探訪茉莉花夢想館，身體健康又可以保平安。
王縣長表示，民眾只要走完一條步道並完成數位集章，即可兌換步道完登禮，走完四條步道就有一次抽獎機會，最大獎是「台中―韓國四日遊」。十一月天氣秋高氣爽，是適合彰化運動觀光旅遊的季節，十一月九日有「台灣米倉田中馬拉松」、十一月十六日有「鹿港馬拉松」，十二月底前來彰化消費五○○元以上可以參加「彰化GO購」抽獎活動，最大獎是百萬油電車，來彰化旅遊既能登山健行，又能加碼抽大獎，可說是一舉數得、收穫滿滿。
其他人也在看
飛天小女警來了 臺中國際花毯節盛大開幕
記者張秉淞／臺中報導 「2025新社花海暨臺中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」今（8）日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃盛大登場，「臺中國際花青年日報 ・ 1 天前
澎湖海龜野放 同步宣導防詐交安
澎湖縣警察局望安分局日昨與望安綠蠵龜觀光保育中心合作，共同舉辦海龜野放活動，吸引眾多民眾及親子家庭參與。活動除見證綠蠵龜健康返回大海，也結合環境教育、社區互動及公共安全宣導，期望讓民眾在寓教於樂的氛圍中提升安全意識。此次活動由保育中心專業人員向民眾介紹綠蠵龜救傷、復育及海洋棲地保護的重要性，讓參與者更加了解海洋生態面臨的威脅。隨後在民眾的見證下，一隻完成復育的小海龜緩緩爬向海浪，成功回歸自然，場面溫馨感人。望安分局指出，近期詐騙集團以「普發現金」、「補助入帳」、「點連結領款」等話題大量散布假簡訊與假網站，意圖誘導民眾輸入個資、帳號或一次性密碼（OTP）。警方提醒，政府不會以簡訊連結要求辦理普發現金入帳，也不會透過通訊軟體取得民眾金融資料。民眾務必遵守「不點擊、不輸入、不匯 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
新社花海開幕 新任台中市農業局長主持大局
台中新社花海登場了，今年以卡通「飛天小女警」為主題做造景設計，還有8縣市的農特展售。這也是台中市農業局長李逸安，新官上任第二天，主持年度大事。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
彰化「卦山大縱走」登山活動 千人健行大嶺巷步道
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動正熱烈進行，今（8）日花壇虎山巖寺廣場 […]觀傳媒 ・ 6 小時前
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼EBC東森新聞 ・ 22 小時前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
萬元普發助攻觀光！五星飯店下殺1.4折 業績估增2成
政府推出普發一萬元政策，搭配ITF台北國際旅展登場，各家旅遊業者祭出超值優惠，包括高鐵票加住宿最低69折、金門澎湖買一送一、飯店住宿1.4折起等，希望刺激年底觀光買氣。民眾表示，一萬元足夠安排三天兩夜國內旅遊，首選花東、墾丁恆春或宜蘭礁溪等地。業者預估第四季銷售量將較第三季成長20%，有機會達成全年430萬旅遊人次目標，為觀光產業注入新活力！TVBS新聞網 ・ 1 天前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 明日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
林佳龍推廣友邦「史瓜貝」旅遊 12月起每月出團
（中央社記者吳書緯台北7日電）2025 ITF台北國際旅展今天登場，外交部長林佳龍表示，在外交部積極促成，串聯政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式成功推出友邦旅遊行程，「瓜地馬拉+貝里斯」以及史瓦帝尼的旅遊套裝行程，將從下個月開始，月月出團。中央社 ・ 1 天前
ITF旅展》「百萬刷手」現身！旅行社業績年增逾2成 日本、歐洲線買氣旺
2025 ITF台北國際旅展進入周末首日（11月8日），人潮與買氣雙雙衝高，現場熱度創新高。包括雄獅旅遊、可樂旅遊與易飛旅遊3大業者均傳出捷報，整體銷售普遍較去年同期成長2至3成，反映年底出國熱潮與政府普發萬元政策帶動民眾消費意願顯著回升。雄獅旅遊業績年增2成 寒假與春節團搶手雄獅旅遊指出，今年旅展第二日業績比去年同期成長超過2成，其中以寒假與農曆春節出發的......風傳媒 ・ 4 小時前
春節9天連假怎麼玩？普發1萬放大術 過年東京不用4萬
2025年農曆春節長達9天，若再多請4天假可一路放16天，創下歷年最長假期之一。許多民眾趁著「普發一萬元」即將入袋，提早規劃過年出遊。從短線的韓國、日本，到長線的美國、歐洲、土耳其，機位與團體行程幾乎被掃光。ITF台北國際旅展於南港展覽館1館盛大展開，業者觀察，今年民眾消費信心明顯回溫，「萬元有找」、「萬元放大術」成為旅展與年節最熱門關鍵字。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」 瓏山林、煙波蘇澳四季雙泉館推冷熱泉秋冬之旅
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」【旅遊經洪書瑱報導】秋天開始也宣告泡湯的假期啟動，但秋天乍暖還旅遊經 ・ 1 天前
旅遊業者熱烈響應 高雄一日農夫體驗趣踩線行程圓滿成功
為推廣高雄市多元的農業旅遊資源並深化農村體驗內容，高市府農業局近日舉辦「高雄一日農夫體驗趣」旅遊業者踩線活動，邀集十一家旅行業者、十六位代表實地走訪旗山、美濃與杉林等三大農村社區；該行程結合農事體驗、風味餐及文化演出，串聯生態、文化與產業特色，帶領業者以「體驗者」的角度重新認識農村，獲得業者熱烈迴響。有業者分享這次行程讓人重新看見高雄農村的故事與能量，對未來產品設計深具啟發。(見圖)農業局今(七)日說明，行程首站來到美濃野蓮田，業者換上青蛙裝下田體驗採蓮，親手從採收、清洗到整理的過程，笑聲此起彼落；許多第一次下田的業者笑著說「原來採蓮這麼有挑戰性」，透過親身參與，更貼近農村生活的真實面貌，也深刻感受農人的辛勞與土地的溫度，為整趟旅程揭開輕鬆又充滿意義的序幕。午餐安排於杉林 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台北旅展買氣旺！「千萬刷手」一口氣囤3000張住宿券 人潮、業績皆成長
台北、高雄圓山大飯店今年以「五感體驗・慢旅共遊」為主題，推出多款餐宿優惠，最低下殺2.5折，首日業績突破1,021萬元，現場更出現4位「百萬刷手」，氣氛熱烈。圓山大飯店總經理方遠懷表示，感謝旅客熱情支持，未來將持續以創新行銷與多元體驗，帶來更多驚喜與感動，展現圓山...CTWANT ・ 1 天前
ITF台北國際旅展 嘉義市展館引領文化潮流新風尚
全台規模最大的國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日至11月10日，在台北南港展覽館一館盛大舉辦，吸引大量遊客與業界專業人士參與。嘉義市館今(2025)年以「嘉市好旅行」做為主視覺，藉由呈現嘉義市代表元素之文青設計，展現這座擁有320+1年諸羅古城的創新魅力，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。此次嘉義市館以「嘉市好旅行」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「嘉市好旅行」不僅象徵著嘉義市的文化魅力，更展現城市治理與旅遊創新上的前瞻性。活動現場邀請嘉義市出身的知名藝人黃小柔與觀光新聞處副處長范書銘同台，與現場民眾分享「獨嘉旅遊景點」，並進行趣味有獎徵答互動，同時融入嘉義市政府今年即將舉辦的「320+1城市博覽會」問答，答對的民眾可獲得特色小禮物，現場氣氛熱烈，吸引大批旅展參觀者踴躍參與。嘉義市館現場推出多種限定旅遊優惠，參展的旅宿業者包括南院旅墅、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店等，這些知名旅宿業者皆能為國內外旅客提供高品質的住宿體驗；伴手禮業者包含島座、易嘉人商行、義興佳釀、錦龍食品有限公司、薯職人、三光米股份有限公司、美研生醫、日造酒莊等品牌共同參展，以嘉義市的台灣好新聞 ・ 9 小時前
ITF旅展首日湧6.3萬人 業者祭超殺折扣 千萬刷手現身
ITF台北國際旅展開幕首日，湧入逾6.3萬人次，較去年成長8.87％，人氣買氣皆暢旺，老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3千張住宿券，更出現多位百萬刷手，飯店及旅行社等業者都表示業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪皆為熱門商品。明日將迎來周末首日，盼持續衝高買氣及人氣。中時新聞網 ・ 1 天前
北區觀光圈6款套票新登場
由交通部觀光署指導的北區觀光圈，串聯皇冠海岸、大東北角和馬祖三大觀光圈山海溫泉、美食人文、永續旅遊體驗，探索北台灣全新魅力的北區觀光圈六款套票新登場！為鼓勵消費者運用綠色運具自遊北區觀光圈，特別推出特惠方案，只要一次購買二組任一款套票且總金額超過三千元，即送知名旅行登機箱一只，限量二十組，送完為止。此外，於七日登場的ITF台北國際旅展，也推出趣味遊戲與民眾互動，人人有機會抽大獎！北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，北區觀光圈今年下半年精心策劃的六款全新主題套票，以「永續旅遊×在地深度體驗」為核心，集結皇冠海岸、淡水八里、九份福隆、宜蘭和馬祖等北台灣熱門景區，推出限量特惠方案，只要一次購買二組套票且總金額超過三千元，除了享有套票本身的優惠價之外，再加碼贈送「百夫長14吋登機 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
旅展搭普發熱潮！ 「旅行社、航空、飯店」優惠齊發
旅展搭普發熱潮！ 「旅行社、航空、飯店」優惠齊發EBC東森新聞 ・ 1 天前
台北國際旅展今登場！雄獅首日最大單330萬元 鳳凰總座卞傑民樂估業績雙位數增
全台規模最大的ITF台北國際旅展於今日（7）至10日在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。《Yahoo股市》也親自走訪、整理五家旅遊業者對於旅展首日的看法和營運目標，其中雄獅（2731）「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元；鳳凰總經理卞傑民則指出，去年旅展營收約2.5億元，今年目標希望達到10％成長。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
普發萬元住福容 優惠超嗨
政府普發一萬元現金引爆旅宿買氣，福容大飯店連鎖搶攻紅包商機，自11月起推出「萬元住房」優惠專案，主打「三天兩夜」「住一晚送一晚」等高CP值行程，泡湯、美食、樂園通通包辦，滿足年末國旅需求。福容大飯店「萬元住房」優惠專案全面搭配政府普發政策，以最親民價格帶動國旅熱潮，輕鬆享受萬元旅行新體驗。工商時報 ・ 1 天前