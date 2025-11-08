卦山大縱走 逾千人挑戰大嶺巷步道

今年「卦山大縱走彰化兜兜圈」活動從九月一日起至十一月三十日止，為期將近三個月，精選八條登山步道，十一月八日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，彰化縣長王惠美出席與活動嘉賓丁寧及瑜珈老師一起暖身帶動跳，現場超過千人一起挑戰「大嶺巷步道」。王縣長昨（八）日表示，歡迎各位民眾作伙來登山運動，活動相當精采，每位報名完登大嶺巷步道的民眾都能獲得限量紀念的物資包（有主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水、小山怪限量徽章），還有加碼六十吋電視摸彩活動及在地農特產展售，歡迎大家一起登山健行享受健康生活。

王縣長表示，八卦山脈有非常豐富的生態及歷史文化步道，縣政府和鄉鎮市公所合作，精選彰化八條登山步道，步道沿線有優美景觀及眾多景點可供欣賞遊憩，還有遠從日本的國外朋友一同來健行運動。花壇大嶺巷步道的虎山巖寺為縣定古蹟，供奉觀世音菩薩，為彰化八景之一，有「虎巖聽竹」之譽。農曆九月十九是觀世音菩薩的出家紀念日，歡迎大家來參拜觀音祈求庇佑，登山健行後可以到花壇市區品嚐在地小吃與探訪茉莉花夢想館，身體健康又可以保平安。

王縣長表示，民眾只要走完一條步道並完成數位集章，即可兌換步道完登禮，走完四條步道就有一次抽獎機會，最大獎是「台中―韓國四日遊」。十一月天氣秋高氣爽，是適合彰化運動觀光旅遊的季節，十一月九日有「台灣米倉田中馬拉松」、十一月十六日有「鹿港馬拉松」，十二月底前來彰化消費五○○元以上可以參加「彰化GO購」抽獎活動，最大獎是百萬油電車，來彰化旅遊既能登山健行，又能加碼抽大獎，可說是一舉數得、收穫滿滿。