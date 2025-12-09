卦象有變？命理師預言綠營北、高、南市長初選 這3人出線

2026年九合一選舉即將舉行，目前民進黨會派出誰出戰台北市、高雄市和台南市長備受各界熱議。對此，易經預言家、命理師高輔進預測，在民進黨台北市、高雄市和台南市長選舉初選中，立委沈伯洋、許智傑和林俊憲將會出線。

高輔進今（9）日在臉書發文表示，花蓮近海昨天晚間發生芮氏5.7級地震，這次地震易經演繹取卦得到「震卦」，卦意「起動」，產生的卦象有顯示出上位、掌權卦象的符號出現，簡單說，就是被提名人的條件包含戊年生，及肖龍、蛇、狗的人，機會相當高。他指出，首先在台北市，沈伯洋機會較高，主因是被大陸「立案調查」，綠營可以包裝成悲劇英雄，下駟對上駟的劇情訴求，不失為一步亮棋。

廣告 廣告

再來，台南市方面，高輔進點出，民進黨立委陳亭妃雖然實力強大，但依卦象來解讀，林俊憲出線的機率很可能高過陳，當中甚至還顯示出還沒有出現的貴人象，在緊要關頭會出來支持林，而讓聲量或數字跳動，開始扭轉乾坤的可能。

最後在高雄市，高輔進認為，這是比較玩味的選區，原本最不可能出線的許智傑，在上次甲仙地震，加上這次地震後產生的卦象，可能出線的機率大增，「多個事件後，可能是最大公約數」，另外，研判卦象也出現了貴人象，在緊要關頭恐會出來支持許。

至於民進黨立委賴瑞隆，高輔進研判，在發生兒子涉入霸凌事件後，這次地震極大可能產生變卦，顯示有被刻意操作的現象，至包袱感加重，機率很可能受影響；民進黨立委邱議瑩在卦象裡屬於本位星，簡單說，高機率恐容易幫人抬轎，若自己坐轎，除非端出重大利多或政策才有機會；民進黨立委林岱樺方面，卦象裡有傷及官位的星，出現在她的盤，加上明面上的官司問題，恐怕要有重大貴人力挺，或是老天爺幫忙，機會才高。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

【看原文連結】