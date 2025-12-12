卯起來衝台南國際知名度！黃偉哲一週訪四國、每都市待不到24小時...幕僚指靠「紅眼班機」省到底：是政壇真正的最省一哥

台南市長黃偉哲近期狂飛多國力拚城市外交，一週連續訪問法國、荷蘭、新加坡、日本，中間甚至還抽空返台參與市政活動，幾乎每個點都待不到一天，靠紅眼班機省住宿、省旅費跑透透，被幕僚笑稱，市長用最省方法硬是把一週跨四國的行程完成，是政壇真正「最省一哥」。

據了解黃偉哲本月從4日起開始飛往法國，隔日前往荷蘭，為拓寬台南農特產的國際通路，帶上在地芭樂與番茄，搶攻歐盟商機；7日再飛抵新加坡，與亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴一同簽署合作備忘錄。

黃偉哲10日又飛往東京，代表台南受邀出席東京國際花道博覽會，日本皇室高円宮久子妃殿下不僅現身主持盛會，所主持的午宴桌花也特別採用了台南的蘭花與火鶴花，更設置「台南市長獎」，對此黃偉哲表示，能受邀參與日本皇室午宴，倍感榮幸，期盼讓更多國際友人看見、認識台南。



根據行程，若扣掉航程時間，算來各國停留都不到一天，而新加坡與日本更是「當天往返」，幕僚透露，市長此行僅能以快速休息「硬頂」時差，甚至要在不同國家間持續切換會議、拜訪、媒合行程；特別是新加坡行因時程極短，為節省開支市府，市長一人輕裝上陣，沒幕僚隨行。



幕僚也說，最能看出「省錢技術」的是日本行，市長黃偉哲搭凌晨班機飛往東京，凌晨四時多抵達後，直接到前一天先抵達的市府人員房間短暫休息，早上九點準時出席花道博覽會，幾乎沒什麼睡，「市長靠紅眼班機、省住宿、省旅費，硬是把一週跨四國的行程完成。」

