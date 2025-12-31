印中關係回暖 印度首次邀請中國參加AI峰會

（中央社台北31日電）環球網今天報導，印度官員日前宣布，印度正式邀請中國參加明年2月15至20日在新德里舉行的「人工智慧影響峰會」。這是中國首次以「夥伴國」身分受邀參加，被視為中印時隔5年恢復直航後進一步接觸的重要訊號，顯示雙邊關係穩步回暖。

環球網引述印度媒體報導說，上述消息是由印度電子及資訊科技部秘書克里希南（S. Krishnan）日前在記者會上宣布，屆時印度總理莫迪（Narendra Modi）將出席開幕式，並有多國領導人及全球頂尖AI專家與會。

人工智慧影響峰會（AI Impact Summit）是印度每年舉辦的AI產業峰會。報導說，這場峰會將聚焦全球AI長期治理，並提供可行建議，而非制定具約束力的短期規則。

根據報導，克里希南表示，印度致力於推動「包容性與民主化」的AI發展路徑，已邀請多國與會。其中，美國和中國是AI領域的領先國家，兩國參與「意義重大」。

報導說，值得注意的是，這是中國首度以「夥伴國」身分受邀，參加印度這項每年舉辦的AI產業峰會。而印度這次主動邀約，既體現其希望構建更廣泛國際合作的外交策略，也反映印度試圖在美中主導的AI格局中，開闢「第三條道路」的雄心。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141231