印偽鈔僅8張辯「陰間銀行」使用 殯葬業者重判5年半

〔記者鮑建信／高雄報導〕經營禮儀公司施姓男子，涉嫌製作偽鈔欲兜售詐團換真鈔，落網後卻辯稱「陰間銀行」使用，被高等法院高雄分院依妨害國幣懲治條例罪，重判徒刑5年半，他不服上訴被駁回，全案落幕。

警方調查，2022年間，被告施男在高雄美濃區旗屏一路旁貨櫃屋內，以多功能印表機掃描千元真鈔，將檔案儲存至電腦後，再以彩色數位輸出，並用指甲油填塗亮光物質，及以反光紙製作金屬亮光箔膜等手法，涉嫌偽造8張千元鈔成品，欲向詐欺集團兌換相當比例真鈔。

新興分局和海巡隊接獲線索，持搜索票前往查獲，依妨害國幣懲治條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵查、起訴，施男並被地院判處有期徒刑5年6月。

施男上訴指出，為了向客戶推銷殯葬用品，才會印製千元幣券，將來給印刷廠參考，但尚未將中央銀行字樣改為「陰間銀行」就被查獲，否認犯行。

高雄高分院認為施男供詞漏洞百出，維持原審判決，他不服上訴最高法院被駁回，檢方將通知他到案服刑。

