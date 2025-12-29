印刷業曾淪「夕陽產業」 AI助走出轉型路

▲徐忠煌介紹，公司2004年轉型做立體印刷，因為是不規則平面，再加上成本高，手上一幅海報大小的光柵圖售價就2.4萬元，因此必須要確保數張圖形有效產生變化，必須要減少瑕疵及損耗。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台灣印刷業從日治時代就蓬勃發展，隨著九年義務教育出現大量參考書印刷需求，進入黃金年代。隨著進入網路世代，紙本需求日益銳減，印刷業也淪為「夕陽產業」，印刷業也轉向特殊印刷，切出不同賽道。如今AI技術普及，印刷業也在製程中納入AI，讓成本降低、收益變高，帶動產業整體提升。



經濟部產發署今（29）日邀請興台彩色印刷、加斌、中國製釉集團3家從事印刷的企業分享自身轉型過程，以及AI如何讓轉型摩擦變小。



產發署長邱求慧表示，台灣早在清朝末年就引進活字版印刷機，後續在日治時期才開始蓬勃發展，等到戰後隨著教育普及，尤其是實施九年義務教育後，國內對於教科書、參考書的需求大增加，讓國內印刷業進入黃金年代；隨著千禧年網路時代興起，實體書需求減，印刷業成為數位化的受害者，必須面臨轉型。



產發署表示，2010年書籍銷售額從2010年367億元高峰，受到數位化跟少子化影響，近年大幅度下降至190億元，減少將近一半。值得一提，即便現在AI「文生圖」已經相當普及，但印刷所須的解析度及色彩要求更高，才有辦法製造成實體產品。



其中，興台彩色印專攻老照片修復、黑白照片彩色化；加斌公司著墨於「光柵印刷」，從不同角度可以切換出不同圖像，以及中釉投入磁磚印刷，讓磁磚可以出現大理石紋路。



興台彩色印刷董事長陳政雄表示，公司存有大量的老舊照片、幻燈片，但這些照片經過時間下都容易退色，當畫質也不夠好，但這些都是保留下來的歷史記憶，因此必須要想盡辦法來修復。





▲陳政雄表示，公司存有大量的老舊照片、幻燈片，但這些照片經過時間下都容易退色，當畫質也不夠好，但這些都是保留下來的歷史記憶，因此必須要想盡辦法來修復。（圖／記者鍾泓良攝影）



他回憶，自己年輕時都必須要前往故宮對比顏色，現在透過AI邏輯訓練來修復，不僅僅可以提升畫質到可印刷水準，更可以還原歷史色彩，比許多網路工具都來得更精確。



中釉總經理蔡松祐則表示，自己的客戶就是磁磚工廠，負責提供設計稿製作磁磚，而為了確保紋路上出現統一性，所以過往設計師必須時間花費設計、編輯，再進一步與客戶來交流怎麼讓磁磚花紋達統一及美觀。



他提到，現在有7成訂單來自海外，公司過去為了符合東協國家客戶美感，起初必須花費6個月到1年時間來回重新設計，而現在他們透過自家訓練的AI自動大量生成符合客戶需求的磁磚，也可以讓大理石花紋可以有連貫性，減少需多設計時間。



最後，加斌董事長徐忠煌介紹，公司2004年轉型做立體印刷，因為是不規則平面，再加上成本高，手上一幅海報大小的光柵圖售價就2.4萬元，因此必須要確保數張圖形有效產生變化，必須要減少瑕疵及損耗，但有些變化已經超過人眼辨識能力，因此導入AI後，就可以讓製程一次就成功，讓公司省下很多成本跟浪費。



怎麼讓員工接受AI轉型？秘訣在「同理心」

對於從數據化及AI轉型花費多少時間？3家公司均表示，目前大約花費2至3年時間，陳政雄特別提到，印刷業早在1995年就引進數位化，累積龐大的數位資料才有辦法完成AI訓練。



蔡松祐也補充，中釉是一家52年的公司，所以也花費很多時間累積各類資料，「AI如果不教他，他就跟一個嬰兒一樣」，訓練完之後就可以迅速切入各國市場。



然而，引入AI之後固然對於製程及勞力成本有顯著改善，但同時是否有資深員工擔心被AI取代掉自身的專業，導致失業？

對此，徐忠煌解答，這段轉型過程最重的就是「同理心」，自己從事印刷業40年，經歷各種技術革新，無論引入各種技術都必須要員工積極參與，如此才不會產生危機感，同時也會一起進步，更提到轉型做光柵圖的初期，1小時產值幾乎為零，影響到員工生計，但他們就改為從終端產品值當作指標，確保員工接受轉型。





▲中釉是一家52年的公司，所以也花費很多時間累積各類資料，「AI如果不教他，他就跟一個嬰兒一樣」，訓練完之後就可以迅速切入各國市場。（圖／記者鍾泓良攝影）

