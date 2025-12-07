「印太威懾」非支配中國 赫格塞斯：無意改變台灣現狀

美國日前發布國家安全戰略，引發國際關注。美國戰爭部長赫格塞斯強調，美軍的「印太威懾」並不是要支配中國，而是憑軍事實力換取和平。美軍會在印太地區維持作戰能力、保持貿易流動，不過目前並不打算改變台海現狀。

美國戰爭部長赫格塞斯6號到加州出席「雷根國防論壇」，在演講中提到，目前並不打算改變台海現狀。他表示，美國並沒有試圖扼殺中國發展，也沒有試圖支配或羞辱中國，美國也無意改變台灣現狀。

憑軍事實力換和平 美軍在印太「維持作戰能力」

中國在印太地區的軍事擴張引起國際關注。赫格塞斯重申今年在「香格里拉對話」中的主張，維護印太地區的和平，才能保持貿易流動，讓所有國家共享利益。

赫格塞斯表示，川普相信憑軍事實力，而不是對抗，才能換取和平。美國會在第一島鏈與印太地區維持作戰能力，以達到「拒止性嚇阻」的作用。他強調，美國的目標不是支配中國，而是確保中國沒有能力去支配美國或美國的盟友。

「用船隻運毒到美國」 美戰爭部長嗆：把你擊沉

美軍在加勒比海的掃毒行動不斷擊沉運毒船，引發爭議，不過赫格塞斯仍然態度強硬。他表示，如果你為特定的恐怖組織工作，並用船隻將毒品運送到美國，美軍會找到你，並將你擊沉。

支持二次打擊運毒船 赫格塞斯：會做同樣決定

美軍9月在加勒比海地區針對一艘運毒船進行二次打擊。《華盛頓郵報》引述知情人士的說法，指出赫格塞斯下令要擊斃船上所有人，負責這次行動的將領也因此接受當局調查。不過赫格塞斯駁斥相關說法，表示換作是他，也會做出相同的決定。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／蔡尚晉

