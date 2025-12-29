印太局勢亂源！中國宣布「正義使命-2025」圍台軍演 演練要港要域封控

即時中心／綜合報導

2025年即將結束，就算台北市長蔣萬安昨日才自上海「雙城論壇」返台，但中國持續不放棄武力解決台灣問題，今（29）日宣布進行「圍台軍演」！解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，自今日起於台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部進行「正義使命-2025」演習，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，重點演練海空戰備警巡、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。

解放軍東部戰區在新聞稿指出，本次「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體阻攻等科目。艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區聲稱，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

