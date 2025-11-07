印太海廢合作平台海外首次行動曼谷登場 臺日韓泰四國串聯 強化亞太合作動能

圖說：海委會的「印太海廢合作平台」泰國曼谷舉辦「2025印太海洋臺泰韌性夥伴研習營」，集結臺日韓泰四國代表及NGO，正式啟動平台的首次海外行動。（圖片來源：海委會提供） 海洋委員會的「印太海廢合作平台」於11月5日、6日在泰國曼谷舉辦「2025印太海洋臺泰韌性夥伴研習營」，集結臺日韓泰四國代表及重量級國際NGO，正式啟動平台的首次海外行動。泰國推出漁具回收再製的「衝浪板」，而臺灣則端出廢棄保麗龍漁具製成的「招財貓公仔」，共同鎖定首次平台會議設定的海洋頭號殺手「幽靈漁網」。海委會主任委員管碧玲強調，臺灣將秉持「韌性海洋夥伴」理念，打造印太海廢治理典範。 海廢治理無國界，海委會基於國內海廢再生聯盟之商業模式逐步成形，並具備國際海洋經濟合作潛力，自113年起投入籌組「印太區域海廢合作平台」，透過公私協力及跨域治理模式，匯集印太產官學研界，並以開放合作與務實行動，積極由試點推展為制度、將案例開發為常態。

圖說：「2025印太海洋臺泰韌性夥伴研習營」在曼谷登場，與會專家登上小船撈拾河面漂浮垃圾。（圖片來源：海委會提供） 經過一年來的協作，海洋委員會「印太海廢合作平台」首度正式跨海，匯聚來自臺日韓泰官方、學界及國際非政府組織，針對海廢回收機制、科學監測與社會動員等主題，分享各國具體、有感的成功案例。泰國的成功模式成為研習營亮點：企業生產者 Starboard 分享了與在地志工社群 Trash Hero Bangkok 的合作下，以海廢製作出價格不菲的「高價值衝浪板」，完美展示公私協力的力量，不僅大幅提升「藍色循環經濟」的可行性，更讓在地漁民和社群從海廢回收得到實質收益，真正兼顧在地生計及海洋保育。 來自臺灣的廢棄保麗龍漁具再製而成的「海廢招財貓公仔」，曾在本年8月臺灣文博會驚豔亮相，再於9月代表臺灣遠赴日本參展。它不僅成為與會者爭相討論的話題主角，更以「廢物變招財」的設計理念，完美展示了臺灣如何用文創經濟將廢棄物轉化為焦點產品，將在地海廢技術與文創美學，成功推廣至印太地區。 臺泰韌性夥伴研習營成功鏈結了泰國海洋與海岸資源部（DMCR）、泰國漁業部、泰國朱拉隆功大學、東南亞漁業發展中心（SEAFDEC）、日本全球環境戰略研究所（IGES）、韓國我們的東亞海網絡（OSEAN）、環境正義基金會（EJF）、澄洋環境顧問及RE-THINK重新思考教育協會，以及聯合國開發計畫署等官方、學術、國際非政府組織及私部門，為台灣發起的「印太海廢合作平台」奠定成功外拓的基礎。 管碧玲指出，我國將持續透過平台深化與日本、韓國、泰國等夥伴的合作意向，在廢棄漁具的議題上，不僅要分享成功經驗，更要推動逐步與泰國、印尼等東協國家的公私部門建立制度化的對話機制，確保區域在「減量、回收與循環應用」的合作能持續強化。管碧玲強調，海廢治理無國界，更不能單打獨鬥。臺灣將持續努力，目標是成為印太區域的「韌性海洋夥伴」，與各國共同打造「區域海廢治理的典範模式」，推展藍色循環經濟跨域合作的海洋韌性。

