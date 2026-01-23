「印太海廢治理平台」聚焦「幽靈漁具」 管碧玲推EPR跨國夥伴助臺灣成戰略樞紐

記者鍾和風/高雄報導

面對「全球塑膠公約」（Global Plastics Treaty）即將對廢棄漁具（ALDFG）實施更嚴格規範，以及印太區域普遍面臨治理缺口的雙重挑戰，海洋委員會日前透過「印太區域海廢治理平台」，邀集日本全球環境戰略研究所（IGES）專家及國內產官學界代表，針對素有海洋生物「頭號殺手」之稱的廢棄漁具治理進行深入研討。海委會主委管碧玲表示，海委會將致力扮演區域合作的「關鍵推手」，主動盤點臺灣技術量能，協助印太夥伴解決治理難題，展現臺灣在藍色循環經濟中的戰略價值。

廣告 廣告

海委會辦理印太地區漁具管理與海洋塑膠治理專家諮詢會議。(圖/海洋委員會提供)

IGES專家於會議中指出，印太地區目前尚無針對漁具建立強制性生產者責任（EPR）制度之國家，主因在於廢棄漁具不易判定是否為故意遺失，責任歸屬困難，且複合材質導致回收成本高昂。 對此，海委會認為，臺灣雖擁有全球領先的「化學回收技術」，能將尼龍漁網轉化為再生材料，但目前成本高昂制度誘因不足，多仰賴政府補助。海委會也藉此次會議，期盼透過跨部會協作與產業對話，將臺灣的「技術優勢」轉化為可長可久的「制度優勢」。

有關是否引進日韓的海洋廢棄物押金或登記制度，蘇澳區漁會黃士洋船長直言，臺灣產業特性與日韓不同，不同類型漁具在成本及管理方式上亦有所差異，例如韓國小額押金制只運用在近岸，就不適用在我國高價的「櫻花蝦漁網」。他建議，制度設計應考量在地現實，在「不增加漁民過度負擔」的前提下，透過獎勵與補助先行，逐步引導源頭管理。此觀點凸顯了廢棄漁具治理需在環保理想與產業衝擊間取得平衡，無法單靠單一機關獨力完成。

針對臺灣如何參與區域治理，IGES專家提出具體建議：印太各國普遍面臨「有處理需求、無相應技術」的困境，若臺灣海委會可協助盤點並建立一份完整的「廢漁網回收及再利用技術清單」，不僅可協助區域夥伴解決環境問題，也能為臺灣成熟的回收技術開拓國際市場，落實務實外交。

海委會主委管碧玲表示，「印太區域海廢治理平台」的核心願景是實現「無塑海洋、永續印太」。她相信海委會能透過「關鍵推手」的角色：對內連結各部會與「海廢再生聯盟」的產業力量；對外連結印太夥伴的治理需求。管碧玲強調，面對廢棄漁具議題，「政府不用單打獨鬥，而是要負責建構完善的基礎環境。」透過本次會議盤點出的「技術清單」與「對話機制」，海委會將致力於輸出臺灣的技術能量，與各國共同推動區域藍色循環經濟。