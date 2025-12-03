印太減少幽靈漁具的關鍵拼圖：從曼谷看見區域合作新方向
在熱鬧的水燈節過後，曼谷的昭披耶河波光依舊。然而在光影之下，漂浮的塑膠瓶、破敗的水燈與纏繞的漁網提醒人們，海洋廢棄物的問題仍持續發生。11月5日，來自日本、韓國、泰國與台灣的專家齊聚於「2025 印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，共同討論海洋廢棄、遺失、遺棄或丟失漁具（Abandoned, Lost, Derelict or Otherwise Discarded Fishing Gear，簡稱 ALDFG）的治理挑戰與合作路徑。
為什麼要關注「幽靈漁具」
漁具在遺失或遭棄置後，仍會在海中持續纏繞，對海洋生態、航行安全與漁民生計造成三重衝擊。根據海洋潔淨基金會（The Ocean Cleanup）團隊針對北太平洋垃圾帶的研究，估計其中有75~86%為廢棄漁具[1]。這些「幽靈漁具」不僅威脅鯨豚與海龜等海洋生物，也削弱漁業資源，成為跨國、跨部門的共同課題。
泰國於2018年訂定「2030年塑膠廢棄物管理路線圖」，目標在2027年前回收100%的塑膠，並減少流入海洋的塑膠廢棄物達50%。三大行動方向為：
清理與回收：在沿海省份舉辦定期淨灘活動，並與國際組織 海洋潔淨基金會合作設置河川攔截裝置（Interceptor），攔阻流入海洋的塑膠。
預防與合作：強調跨機構協作，將防治重心前移至河口與社區端。
研究與監測：持續評估主要河川廢棄物流入量與生態影響，作為政策依據。
然而，廢棄漁具仍是最大挑戰之一。泰國海岸與海洋資源部（DMCR）[2]副署長Ukkrit Satapoomin坦言，離島地區的大型纏繞漁網難以清除，需動員專業潛水員且成本高昂；同時，回收誘因不足、系統尚未健全，也使漁民參與意願有限。
SEAFDEC：建立區域監測與技術指引
東南亞漁業開發中心（SEAFDEC）漁業海洋學家Pontipa Luadnakrob介紹，該組織自2017年起推動區域合作，支援會員國應對ALDFG廢棄漁具問題。他們的工作聚焦於三個面向：
政策支援：與聯合國糧農組織（FAO）合作進行全球問卷，釐清漁具遺失現況，為各國政策提供依據。
研究與創新：在泰國羅勇府試行水下載具（ROV）進行漁具回收示範，成功回收長達150公尺的章魚壺陷阱，減少潛水員風險。
能力建構：舉辦觀測訓練與資料蒐集課程，強化各國監測能力。
她指出，ALDFG最大的挑戰在於，如何讓漁民理解監測的價值、建立互信，以及解決各國數據標準不一致的問題。她強調：「資料可比性（comparability）與協調（harmonization）是區域合作的起點。」
韓國OSEAN：以科學數據推動政策
韓國我們的東亞海網絡（Our Sea of East Asia Network，OSEAN）首席科學家李鍾明博士（Dr. Jongmyoung Lee） 分享，OSEAN以公民科學監測為基礎，已持續監測全韓海岸廢棄物達 16 年。研究顯示漁具與保麗龍浮具是主要污染源，此有力數據促使韓國政府於 2022 年正式禁止海上養殖業者使用保麗龍浮球。
同時，OSEAN也開發AI辨識技術，追蹤替代材浮具使用情況，並比較三種管理機制，發現以「浮具押金制」最有效。團隊也推出「幽靈漁具教育課程」，84%的學員願意推薦參與。李博士指出：「政府應該從最緊急的問題著手，而所有決策都應建立在可驗證的科學數據上。」
日本IGES：從紅樹林現場到產業回收鏈
日本全球環境策略研究所（IGES） 研究經理 豐島淳子博士以西表島研究為例指出，當地紅樹林受漁具廢棄物嚴重污染，其中六成可辨識來自境外，而約四成無法辨識來源。她指出：「這顯示廢棄漁具的跨境特性，任何單一國家都難以獨自解決。」
日本現行政策分為三路徑：「防止」（收集與回收漁具）、「減緩」（開發可生物分解漁具）與「收回」（淨灘與海漂回收）。同時，民間企業也展開合作，例如由47家企業組成的回收聯盟「Re:ism Project」 ，將回收漁網再製成新漁具，推動產業循環。
台灣：標示、通報、回收的系統化治理
台灣由澄洋環境顧問執行長顏寧分享相關經驗。根據環境部 2020～2024 年海岸廢棄物調查資料，台灣約七成的海岸廢棄物為漁具相關，包括發泡浮球（32%）、漁網與繩索（22%）與硬塑膠浮球（15%）。目前台灣治理廢棄漁具採取四大策略：
一、預防：漁具標示與執法 自 2021 年起，刺網漁具須標示船名與漁船編號，並由海巡在漁船進出港時稽查。
二、通報：流失回報制度 2022年起，漁民須主動通報漁具遺失，未通報可罰新台幣3～15萬元。
三、回收與再製 92處漁港設置漁具暫存區，廢棄漁網交由回收業者清運，經清潔與分解後，轉化為紗線、布料，成為全球運動品牌的供應來源。
四、補救：清除與識別 推動「環保艦隊」與「潛海戰將」清理海底垃圾。民間組織出版兩本漁業廢棄物圖鑑，協助辨識來源與類型。
匯聚的共識：從共享資料到跨國行動
在圓桌討論中，與談者普遍認為，資料標準化與可比較性是推動區域合作的前提。由於各國在漁具分類、監測方法與回報流程上仍有差異，若無法建立可比較（comparable）的資料，就難以整合分析或制定共同政策。
正如韓國 OSEAN 的李鍾明博士 所言：「不一定需要統一的標準，而是能夠比較的資料。」這句話點出了印太區域合作的關鍵方向——在尊重各國差異的同時，尋找共同語言與技術介面。
其次，各國專家皆視漁具標記與回報制度為防止廢棄漁具產生的第一步。從台灣的刺網漁具標示到日韓逐步導入的回報系統，顯示制度化管理的必要性。透過明確的追溯機制與即時通報，可有效降低漁具遺失與棄置的比例，並為後續責任歸屬提供依據。
多位與談者也強調，公私協作與社區參與是推動回收與教育的重要動能。日本 IGES 的豐島博士提到，漁具製造商應承擔更積極的角色，「製造者有責任讓產品更容易被回收」。這樣的觀點與歐盟等國計畫推行的「生產者延伸責任（EPR）」方向一致。
台灣代表顏寧則指出，未來的合作不必一開始就追求龐大的資料平台，而可以從跨國共同研究與示範試點著手，逐步建立互信與資訊共享機制，讓不同國家的經驗能互為補充、共同驗證成效。
展望：印太合作的新方向
廢棄漁具問題不僅是海洋廢棄物治理的前線，更是檢驗漁業永續與區域協作能力的試金石。從泰國的政策行動、SEAFDEC區域平台，到韓國與日本的創新制度與技術，以及台灣的多層治理實踐，這場對話勾勒出印太國家在廢棄漁具議題上逐漸拼湊出的合作藍圖。
未來的行動可聚焦於三個關鍵方向：
建立共同監測方法與資料共享機制：例如啟動針對廢棄漁具的跨國或區域研究合作，確保資訊能跨國比較與互通；
發展跨國示範點：在小規模的示範場域，嘗試整合漁具標示、通報與回收體系；
推動漁具循環經濟與企業責任制度化，使製造、使用與回收形成封閉循環。
唯有透過「資料共用、經驗對話、資源共創」，印太國家才能真正協力削減幽靈漁具的威脅，讓海洋恢復清澈與生機。
註釋
[1] Industrialised fishing nations largely contribute to floating plastic pollution in the North Pacific subtropical gyre,Scientific Reports,DOI：https://doi.org/10.1038/s41598-022-16529-0
[2] 泰國2002年進行政府部會改組。海岸與海洋資源部（Department of Marine and Coastal Resources, DMCR）隷屬自然資源與環境部下，負責海洋與沿岸地區的保育、復育與管理，保育重點包含濱海土地、紅樹林、珊瑚礁、海草床與海洋生物等。其性質與層級與臺灣的海洋保育署相似。
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度
今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 2
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
氣溫驟降！12/3起北台轉濕冷 高山有望降雪
入冬首波強冷空氣即將於明（3）日南下，白天起氣溫將明顯下滑且越晚越冷，北台灣從晚間開始轉為濕冷。此波低溫將持續到週五（6日）清晨，離島部分恐下探12°C，中部以北與東北部3500公尺以上高山更有機會出現降雪。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
東京旅遊必去景點「上野動物園」探索日本第一座動物園的魅力
喜歡動物園的人，在安排東京行程時，大多會把「上野動物園」納入其中，這裡也是許多親子旅遊的熱門首選。不論是第一次前往，還是已經造訪過無數次，都會被上野動物園的魅力深深吸引，是一處經典的東京必訪景點。JAPANKURU ・ 1 天前 ・ 發起對話
今越晚越冷！入冬第1波冷空氣襲 低溫探14°度2時段最凍、高山有望飄雪
中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫14.5度！入夜後北台灣明顯轉涼 周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏14.5度。氣象署表示，今天（2日）夜晚清晨各地偏涼，中南部日夜溫差較大，達10度以上，入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 6