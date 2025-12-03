印太減少幽靈漁具的關鍵拼圖：從曼谷看見區域合作新方向

在熱鬧的水燈節過後，曼谷的昭披耶河波光依舊。然而在光影之下，漂浮的塑膠瓶、破敗的水燈與纏繞的漁網提醒人們，海洋廢棄物的問題仍持續發生。11月5日，來自日本、韓國、泰國與台灣的專家齊聚於「2025 印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，共同討論海洋廢棄、遺失、遺棄或丟失漁具（Abandoned, Lost, Derelict or Otherwise Discarded Fishing Gear，簡稱 ALDFG）的治理挑戰與合作路徑。

為什麼要關注「幽靈漁具」

漁具在遺失或遭棄置後，仍會在海中持續纏繞，對海洋生態、航行安全與漁民生計造成三重衝擊。根據海洋潔淨基金會（The Ocean Cleanup）團隊針對北太平洋垃圾帶的研究，估計其中有75~86%為廢棄漁具[1]。這些「幽靈漁具」不僅威脅鯨豚與海龜等海洋生物，也削弱漁業資源，成為跨國、跨部門的共同課題。

泰國於2018年訂定「2030年塑膠廢棄物管理路線圖」，目標在2027年前回收100%的塑膠，並減少流入海洋的塑膠廢棄物達50%。三大行動方向為：

清理與回收：在沿海省份舉辦定期淨灘活動，並與國際組織 海洋潔淨基金會合作設置河川攔截裝置（Interceptor），攔阻流入海洋的塑膠。

預防與合作：強調跨機構協作，將防治重心前移至河口與社區端。

研究與監測：持續評估主要河川廢棄物流入量與生態影響，作為政策依據。

然而，廢棄漁具仍是最大挑戰之一。泰國海岸與海洋資源部（DMCR）[2]副署長Ukkrit Satapoomin坦言，離島地區的大型纏繞漁網難以清除，需動員專業潛水員且成本高昂；同時，回收誘因不足、系統尚未健全，也使漁民參與意願有限。

SEAFDEC：建立區域監測與技術指引

東南亞漁業開發中心（SEAFDEC）漁業海洋學家Pontipa Luadnakrob介紹，該組織自2017年起推動區域合作，支援會員國應對ALDFG廢棄漁具問題。他們的工作聚焦於三個面向：

政策支援：與聯合國糧農組織（FAO）合作進行全球問卷，釐清漁具遺失現況，為各國政策提供依據。 研究與創新：在泰國羅勇府試行水下載具（ROV）進行漁具回收示範，成功回收長達150公尺的章魚壺陷阱，減少潛水員風險。 能力建構：舉辦觀測訓練與資料蒐集課程，強化各國監測能力。

她指出，ALDFG最大的挑戰在於，如何讓漁民理解監測的價值、建立互信，以及解決各國數據標準不一致的問題。她強調：「資料可比性（comparability）與協調（harmonization）是區域合作的起點。」

韓國OSEAN：以科學數據推動政策

韓國我們的東亞海網絡（Our Sea of East Asia Network，OSEAN）首席科學家李鍾明博士（Dr. Jongmyoung Lee） 分享，OSEAN以公民科學監測為基礎，已持續監測全韓海岸廢棄物達 16 年。研究顯示漁具與保麗龍浮具是主要污染源，此有力數據促使韓國政府於 2022 年正式禁止海上養殖業者使用保麗龍浮球。

同時，OSEAN也開發AI辨識技術，追蹤替代材浮具使用情況，並比較三種管理機制，發現以「浮具押金制」最有效。團隊也推出「幽靈漁具教育課程」，84%的學員願意推薦參與。李博士指出：「政府應該從最緊急的問題著手，而所有決策都應建立在可驗證的科學數據上。」

日本IGES：從紅樹林現場到產業回收鏈

日本全球環境策略研究所（IGES） 研究經理 豐島淳子博士以西表島研究為例指出，當地紅樹林受漁具廢棄物嚴重污染，其中六成可辨識來自境外，而約四成無法辨識來源。她指出：「這顯示廢棄漁具的跨境特性，任何單一國家都難以獨自解決。」

日本現行政策分為三路徑：「防止」（收集與回收漁具）、「減緩」（開發可生物分解漁具）與「收回」（淨灘與海漂回收）。同時，民間企業也展開合作，例如由47家企業組成的回收聯盟「Re:ism Project」 ，將回收漁網再製成新漁具，推動產業循環。

台灣：標示、通報、回收的系統化治理

台灣由澄洋環境顧問執行長顏寧分享相關經驗。根據環境部 2020～2024 年海岸廢棄物調查資料，台灣約七成的海岸廢棄物為漁具相關，包括發泡浮球（32%）、漁網與繩索（22%）與硬塑膠浮球（15%）。目前台灣治理廢棄漁具採取四大策略：

一、預防：漁具標示與執法 自 2021 年起，刺網漁具須標示船名與漁船編號，並由海巡在漁船進出港時稽查。

二、通報：流失回報制度 2022年起，漁民須主動通報漁具遺失，未通報可罰新台幣3～15萬元。

三、回收與再製 92處漁港設置漁具暫存區，廢棄漁網交由回收業者清運，經清潔與分解後，轉化為紗線、布料，成為全球運動品牌的供應來源。

四、補救：清除與識別 推動「環保艦隊」與「潛海戰將」清理海底垃圾。民間組織出版兩本漁業廢棄物圖鑑，協助辨識來源與類型。

匯聚的共識：從共享資料到跨國行動

在圓桌討論中，與談者普遍認為，資料標準化與可比較性是推動區域合作的前提。由於各國在漁具分類、監測方法與回報流程上仍有差異，若無法建立可比較（comparable）的資料，就難以整合分析或制定共同政策。

正如韓國 OSEAN 的李鍾明博士 所言：「不一定需要統一的標準，而是能夠比較的資料。」這句話點出了印太區域合作的關鍵方向——在尊重各國差異的同時，尋找共同語言與技術介面。

其次，各國專家皆視漁具標記與回報制度為防止廢棄漁具產生的第一步。從台灣的刺網漁具標示到日韓逐步導入的回報系統，顯示制度化管理的必要性。透過明確的追溯機制與即時通報，可有效降低漁具遺失與棄置的比例，並為後續責任歸屬提供依據。

多位與談者也強調，公私協作與社區參與是推動回收與教育的重要動能。日本 IGES 的豐島博士提到，漁具製造商應承擔更積極的角色，「製造者有責任讓產品更容易被回收」。這樣的觀點與歐盟等國計畫推行的「生產者延伸責任（EPR）」方向一致。

台灣代表顏寧則指出，未來的合作不必一開始就追求龐大的資料平台，而可以從跨國共同研究與示範試點著手，逐步建立互信與資訊共享機制，讓不同國家的經驗能互為補充、共同驗證成效。

展望：印太合作的新方向

廢棄漁具問題不僅是海洋廢棄物治理的前線，更是檢驗漁業永續與區域協作能力的試金石。從泰國的政策行動、SEAFDEC區域平台，到韓國與日本的創新制度與技術，以及台灣的多層治理實踐，這場對話勾勒出印太國家在廢棄漁具議題上逐漸拼湊出的合作藍圖。

未來的行動可聚焦於三個關鍵方向：

建立共同監測方法與資料共享機制：例如啟動針對廢棄漁具的跨國或區域研究合作，確保資訊能跨國比較與互通； 發展跨國示範點：在小規模的示範場域，嘗試整合漁具標示、通報與回收體系； 推動漁具循環經濟與企業責任制度化，使製造、使用與回收形成封閉循環。

唯有透過「資料共用、經驗對話、資源共創」，印太國家才能真正協力削減幽靈漁具的威脅，讓海洋恢復清澈與生機。

註釋

[1] Industrialised fishing nations largely contribute to floating plastic pollution in the North Pacific subtropical gyre,Scientific Reports,DOI：https://doi.org/10.1038/s41598-022-16529-0

[2] 泰國2002年進行政府部會改組。海岸與海洋資源部（Department of Marine and Coastal Resources, DMCR）隷屬自然資源與環境部下，負責海洋與沿岸地區的保育、復育與管理，保育重點包含濱海土地、紅樹林、珊瑚礁、海草床與海洋生物等。其性質與層級與臺灣的海洋保育署相似。