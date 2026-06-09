印太築島鏈防線防中共伸手滲透 蕭美琴揭帛琉「三層次」合作基石

記者黎冠志／帛琉隨團報導

我國副總統蕭美琴拜會帛琉總統惠恕仁。（圖／副總統訪團提供）

副總統蕭美琴出訪帛琉，據媒體報導，美國智庫「太平洋經濟學」（Pacific Economics）指出，具中國背景的跨國犯罪集團正透過投資帛琉度假村與土地開發案，在當地從事犯罪活動；這些組織更被中國政府利用來推動政治目的，企圖動搖台帛邦交。島鏈內部民主國家面臨的威權擴張，也就是區域安全部分，蕭美琴指出，她和帛琉總統惠恕仁也有相關討論。

蕭美琴指出，帛琉總統惠恕仁其實常常訪問台灣，所以雙方在這些年也不斷在討論跟溝通區域安全的議題。蕭美琴點出惠恕仁在與她見面期間，關注幾項議題，首先是如何鼓勵更多台灣遊客到帛琉來，因為他們也面臨中國對觀光客把「觀光資源武器化」也就是用觀光資源來脅迫，大約十年前的遊客人數是比較多，當然他們還是希望取得環境跟旅遊行程的一個最佳平衡，因此雙方交流許多意見。

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其次，蕭美琴提到有關區域的安全穩定，在帛琉這邊區分為三層次。一個是整體的戰略環境，「這一點美國跟帛琉之間，有簽署《自由聯合協定》（Compact of Free Association, 簡稱 COFA），也就是美國對帛琉的國防跟安全是有協定存在，美國會協助他們。」

蕭美琴指出，第二個層次是例如說我方海巡現在已經有派員在這裡，來協助他們對於海洋資源的管理，以及她特別有宣示對於各種跨境非法活動的打擊。「我們未來也會有調查局的夥伴，在這邊跟他們的在地的執法人員一起來協作，所以有（我方）海巡、調查局跟他們一起合作。」

另外，蕭美琴也說，台灣當然希望與帛琉的合作是一個永續的關係，所以對於地方能量的建構也非常重要。「所以昨天（8日）也有初步就無人機的提供，我們做了第一階段的，說訓練機等的第一階段的合作。那當然這些新的技術的導入，也可以協助帛琉對於海域管理的治理能量，這一點也是台灣持續在學習中。」蕭美琴認為，就這前述相關議題雙方可以透過持續交流，來進一步的跟他們維持一個很好的、彼此尊重的合作關係。

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