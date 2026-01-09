印女清理傷口感染「竟拔出一顆子彈」 20年前被流彈射中驚：完全沒發現

印度一名女子因腿部感染，意外發現體內藏有近20年的子彈。（示意圖／翻攝自unsplash）

印度哈里亞納邦一名32歲女子卡維塔（Kavita）因腿部感染自行清理傷口時，意外發現一顆子彈，才想起來約20年前她參加考試時，腿部突然劇痛出血，老師以為是被小石頭打到，不過卡維塔推測子彈是當時留下的，讓她和她的家人感到十分震驚。

根據《印度斯坦時報》報導，印哈里亞納邦法里達巴德市一名32歲女子卡維塔右大腿後側傷口感染已長達2個月，遲遲無法痊癒，日前她在家清理傷口時，突然發現大腿裡有異物，沒想到慢慢拔出後，竟然是一顆子彈。

廣告 廣告

卡維塔見狀才回想起，約20年前她還在念小學時，曾在學校操場參加考試，突然感覺腿部一陣劇痛並出血，當時老師以為她只是被其他學生丟的小石頭砸到，便讓她回家休息，之後經家人包紮後，傷口也順利癒合，卡維塔就沒再多想。

直到發現子彈後，卡維塔的丈夫帶著卡維塔就醫，醫師判斷子彈外型疑似來自半自動步槍，說明可能子彈在擊中卡維塔前，就已經失去速度，才會卡在肌肉內，並未傷及動脈或神經，「隨著年齡增長，她的傷口自行癒合了，並在子彈周圍形成一層保護性組織，但是最近這個保護層破裂了，才會引發大腿感染」。

事後醫師取出了子彈，卡維塔坦言，完全沒想到童年以為的小意外，竟是被學校附近靶場射出的流彈擊中，她也表示「即使經過治療後，傷口也沒有癒合，不過取出子彈後，疼痛就減輕了」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她私密處一直好不了！內診竟見「分泌物冒泡＋活蟲」 男友偷吃恐藏破口

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回

尾牙季到來！中1萬「同事天天逼問請客」 網曝1招反擊