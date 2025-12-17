印尼世界創新科學奧林匹克 臺灣勇奪3銀1銅

記者劉昕翊／綜合報導

溫馨12月傳來捷報！國立臺灣科學教育館年初辦理「2025臺灣國際科學展覽會」，選拔優秀青年科學家代表臺灣赴印尼參加「印尼世界創新科學項目奧林匹克競賽（World Innovative Science Project Olympiad, WISPO）」，共4件作品參賽，全數獲獎，勇奪3面銀牌及1面銅牌，為國爭光。

科教館指出，今年臺灣共4件作品參賽，且全數獲獎。在工程與科技科組競賽中，就讀國立花蓮高級中學的林炫宇與莊家瑋作品《語音模型逆向攻擊架構分析與防禦策略探討》深入研究語音模型可能遭逆向推論說話者特徵的問題，並提出限制特定語音長度、加入隨機擾動等防禦策略；臺北市立第一女子高級中學陳知微作品《運用機器學習強化探測重力波》提出更精準且有效的重力波偵測方法，為未來相關研究提供優化方向，皆榮獲銀牌肯定。在環境科學科組方面，畢業於臺北市立華江高級中學的林幸潔則以作品《蚊蟲翅音的定性與防治應用》榮獲銀牌。

另外，畢業於臺北市立內湖高級工業職業學校的賴冠銘、張友銘及彭念祖組成的團隊為近年少數代表臺灣參加國際科展的技職體系學生，作品《應用多任務學習神經網路建構可識譜六孔竹笛機器人》，結合人工智慧、機械與電子技術，自行研發可自動讀譜並演奏竹笛的機器人系統，獲得銅牌殊榮。

科教館表示，「2026年臺灣國際科學展覽會」將於明年2月3日開幕，國內共有171件作品進入複審，國外參賽隊伍預計來自超過25個國家；為鼓勵技術型高中學生投入科學研究，2026年起工程科將增設B組，提供技術高中（職）報名，並與普通高中A組分組獨立評審、分別計算獎項，讓理論與實作並重，期待學生充分展現科學探究與創新精神。

科教館選拔優秀青年科學家代表臺灣赴印尼參加「印尼世界創新科學項目奧林匹克競賽，勇奪3面銀牌及1面銅牌。（科教館提供）