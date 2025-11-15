印尼中爪哇省山崩增至11死 仍有12人失蹤

（中央社雅加達15日綜合外電報導）印尼災害管理當局今天指出，中爪哇省（Central Java）近日豪雨所引發的山崩，已經確認有11人喪命，仍有12人失蹤。

印尼安塔拉通訊社（ANTARA）報導，中爪哇省芝拉扎（Cilacap）地區13日發生山崩，掩埋了一座村莊的多間民房，搜救工作面臨艱鉅挑戰，因為民眾被埋在3公尺至8公尺深的土石底下。

印尼災害管理當局發言人告訴路透社：「目前已尋獲11具遺體，其中3具是昨天找到，8具是今天尋獲，還有12人失蹤。」

當地氣象機構提到，印尼雨季從9月開始，會持續到翌年4月，這代表發生洪患和極端降雨的風險將升高。

中爪哇省北加浪岸（Pekalongan）今年1月也發生暴雨引發的山崩，造成至少25人喪生。（編譯：陳彥鈞）1141115