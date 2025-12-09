印尼亞齊洪災 大象救災除路障
在印尼亞齊省重災區，部分村落因為地形崎嶇，重型機具無法進入，來自當地訓練中心的4頭大象，成為最可靠的幫手，搬運樹木殘骸，移除受困車輛，希望讓道路盡快恢復通行，救援物資才能進入。
長長的象鼻捲起沉重的樹幹，在象夫指令引導下，逐漸闢出通道。
受災民眾：「大象來幫助我們的村子了，有了牠們，我們就能加快清理速度。」
在印尼亞齊省重災區，這些經過訓練的大象，成為清理樹木殘骸、移動受困車輛的得力幫手。
亞齊自然資源保護局官員 索夫彥：「我們目前的工作重點，是清理居民家門前 改善路況，如果有車輛陷在泥巴裡，大象也能幫忙。」
在重型機具無法進入的偏遠村落裡，這支溫柔的救援隊，正在為災民開闢一條通往家園的路。
