印尼人醫會23周年 援助貧病志如初

萬島之國印尼，許多偏遠地區或島嶼，都缺乏醫療資源。慈濟人醫會2002年在印尼成立，迄今已在全印尼舉辦超過150次的大小義診，今年更有兩百多位新血輪加入，期待未來能為偏鄉發揮更大的醫療量能，讓有需要醫療援助的貧病患者，都能得到更完善的照顧。

慈濟印尼園區的靜思堂，傳出生日快樂歌的樂音，這天印尼慈濟人醫會慶祝成立23周年。志工邀請人醫團隊上百人，一同分享這分喜悅。

印尼慈濟人醫會總協調 林秀蘭：「我們的力量在於同心協力，共同付出 每一次的義診，都需要團隊合作，以真心與慈悲去完成，這就是我們的力量。」

從2002年，印尼慈濟人醫會成立至今，舉辦超過150次的大小義診，團隊不僅深入偏鄉，在重大災難時，更及時發揮人醫拔苦予樂的初衷。

慈濟人醫會醫師 梅嘉娃蒂：「完全沒想到我在人醫會，竟然已經服務超過20年了，起初我只是做我自己喜歡的工作而已，我從小的興趣就是做公益，無論在社區或是任何地方。」

這次慶祝人醫會23歲生日的同時，也向付出超過十年以上的資深志工表達感謝，同時歡迎兩百多位新血輪加入慈濟人醫團隊。

慈濟人醫會醫師 亞當：「我從小就有想助人的念頭，我是一個很容易被感動的人，所以，除了在慈濟參與義診外，我在教會也有參與，及協助做教會的公益活動。」

慈濟人醫會總幹事 譚祥華：「這是一段仍然很長的旅程，我的期望是，未來我們能越來越進步，有更多醫師，願意加入我們慈濟人醫會，讓需要醫療援助的患者，能得到更完善的幫助。」

這場慶祝會，不僅凝聚了人醫團隊們的向心力，也讓每位醫師回想起自己當初行醫的初衷，讓這分為有需要的患者，解決病苦的能量，普及到印尼更多地方。

