印尼企業家罹癌第四期 跨海來台治療 喜過90大壽

印尼企業家魏耀坤7年前確診晚期攝護腺癌，經嘉義長庚醫院精準治療病情穩定控制至今，今(17日)一家四代20多人向醫療團隊致謝。(呂妍庭攝)

印尼企業家魏耀坤(左)稱讚台灣醫療水準世界一流，值得世界信任。(呂妍庭攝)

印尼企業家魏耀坤經由義子，知名萬年水塔老闆林憲揚介紹，到嘉義長庚醫院接受治療。(呂妍庭攝)

嘉義長庚紀念醫院今(17日)舉辦國際醫療成果記者會，耳聰目明的魏耀坤與醫療團隊相談甚歡。(呂妍庭攝)

印尼企業家魏耀坤帶著家人向嘉義長庚醫院醫療團隊致謝。(嘉義長庚醫院提供／呂妍庭嘉義傳真)

魏耀坤3月喜過90大壽，近日一家4代來台旅遊，特別在嘉義長庚紀念醫院國際醫療成果記者會上，感謝醫療團隊的照顧。(嘉義長庚醫院提供／呂妍庭嘉義傳真)

印尼企業家魏耀坤7年前確診晚期攝護腺癌，今(17日)一家四代20多人向醫療團隊致謝。(嘉義長庚醫院提供／呂妍庭嘉義傳真)

來自新加坡、長年在印尼經商的企業家魏耀坤，7年前確診晚期攝護腺癌，在義子、知名萬年水塔老闆林憲揚介紹下，特地飛到台灣，接受嘉義長庚醫療團隊精準治療，如今病情獲穩定控制，耳聰目明、行動自如的魏耀坤3月喜過90大壽，近日一家4代來台旅遊，魏耀坤特別在嘉義長庚紀念醫院國際醫療成果記者會上，感謝醫療團隊的照顧。

嘉義長庚紀念醫院今(17日)舉辦國際醫療成果記者會，分享具代表性的跨國精準醫療成功個案，患者魏耀坤是印尼知名企業家，7年前他人在美國發生出血異狀，因林憲揚曾接受嘉義長庚醫院泌尿科醫師林威診療，特別介紹義父來台，就此展開長達7年的醫病關係。

廣告 廣告

林威宇表示，魏先生過去長期受排尿症狀困擾，在新加坡接受多年藥物治療未見明顯改善，民國107年千里迢迢，歷經6小時飛行來台就醫，嘉義長庚團隊短短3天內完成完整評估，確診為第四期攝護腺癌，隨即啟動以賀爾蒙藥物注射為主的個人化精準治療 ，儘管後續歷經COVID-19疫情挑戰，魏先生仍依循醫療團隊建議，在當地持續銜接治療，展現高度醫病信任。

今魏耀坤偕同近20位家屬專程來台，除安排家族旅遊，也回訪嘉義長庚，向醫療團隊說謝謝，家屬表示，當年醫療團隊即時且專業的判斷與治療規畫，不僅穩定病情，也讓全家深刻感受到台灣醫療的專業與溫度，建立長達7年的跨國信任關係。

魏耀坤雖然高齡90歲，氣色相當好，中氣十足，表示自己定期打高爾夫、自己開車，除規畫這趟台灣旅遊，接下來還和林憲揚相約到大陸玩一個月，表示7年前自己病情嚴重，經過林威宇對症下藥、妙手回春，很快就恢復正常，今帶著一家四代來向醫療團隊表示感謝，誇台灣的醫療值得世界信任。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗指出，此治療案展現嘉義長庚在精準診斷、整合照護及國際醫療上的臨床實力，負責照護的林威宇醫師，今年5月獲美國泌尿科醫學會（AUA）邀請，在國際舞台發表達文西手術臨床成果，而嘉義長庚是受邀醫療機構中唯一來自亞洲的醫院，顯示嘉長在國際泌尿醫學領域的專業地位，也呼籲晚期攝護腺癌病人不要放棄治療，透過完整治療仍有好的預後。

楊仁宗進一步表示，未來將持續深化國際醫療服務量能，結合智慧醫療與精準診斷，不但為國人也為新南向國家及全球病友提供安全、可信賴的高品質醫療照護，落實「Taiwan Can Help」精神。

更多中時新聞網報導

李國超補辦喜宴 高欣欣圓夢披白紗

中職》曾豪駒重掌桃猿兵符 球團喊連霸

張峰議獄後出輯 感念顏正國提攜