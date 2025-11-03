印尼住房修繕計畫 加碼發放大米扶困

慈濟印尼分會在中雅加達的「組哈巴魯」村，透過扶困計畫在當地修繕104間不適合居住的房屋，目前有35間修繕完成。慈濟志工同時關懷民眾的食物需求，為弱勢居民發放600包白米。

側著身體走進「組哈巴魯村」，許多臨時工、拾荒者、電招車司機的家，其實已經不適合居住，慈濟的扶困計畫，修繕104戶。

組哈巴魯村長 思斯萬多：「組哈巴魯村以人口稠密聞名，而在部分社區中，居民的經濟狀況相對較弱，因此 他們確實需要這樣的援助。」

除了目前35間房屋完成修繕之外，慈濟還提供生活物資，近期就發放了600包白米。

志工 陳以寶：「透過這樣的理念，我認為民眾會更有成長的動力，鼓勵他們保持積極的精神，因為我覺得最重要的就是熱忱，唯有熱忱 就會有自信，最終一定會有成果。」

62歲的電招車司機「尤利烏斯」和家人，住處變得明亮，領到了白米，錢也就可以購買其他生活用品，更激勵到他增加了奮鬥的動力。

民眾 尤利烏斯：「當然要更加努力，尤其我們已經得到幫助了，怎麼能再懈怠呢，我還有一個大家庭要照顧，我希望生活能比以前更好。」

74歲的瑪麗雅蒂，平時做小生意，錢可以留著周轉。

民眾 瑪麗雅蒂：「有了這次的援助，最近可以不用買米了。」

人口稠密的住區，慈濟希望陪著居民，逐漸改善環境，迎接自給自足的生活。

