印尼分娩孕婦連遭4醫院拒收 轉送第5醫院途中「母子雙亡」引起全民公憤

近日，印尼巴布亞省一名分娩在即的孕婦因為種種原因一連被4間醫院拒收，最終在送往第5間醫院的途中與腹中胎兒雙雙喪命。（圖／翻攝Kompas.com）

近日，印尼巴布亞省（Papua）首府查亞普拉（Jayapura）發生一起令人心碎的醫療悲劇。一名分娩在即的孕婦卻因為種種原因一連被4間醫院拒收，最終在送往第5間醫院的途中與腹中胎兒雙雙喪命。事件曝光後，立刻在印尼社群發酵，引發民眾強烈不滿，質疑當地醫療系統對緊急病患的冷漠態度。巴布亞省省長則下令全省醫院及衛生中心，無論任何理由「不得拒絕病患就醫」，違者將面臨嚴厲處分甚至撤職。

綜合當地媒體報導，這起事件發生在11月18日凌晨。來自森塔尼縣（Distrik Sentani）霍邦村（Kampung Hobong）的孕婦艾琳‧索科伊（Irene Sokoy）在凌晨約3點時感到腹部劇烈疼痛，懷疑即將臨盆，於是由家屬緊急用快艇將她送往最近的約瓦里醫院（RS Yowari）。

廣告 廣告

然而，約瓦里醫院的醫療人員在檢查後，發現艾琳腹中的胎兒體重達4公斤，需要進行剖腹手術，最終因該院設備不足無法執行手術為由，將艾琳轉介到阿貝普拉地區醫院（RSUD Abepura）。

然而家屬指出，當他們抵達阿貝普拉醫院後，院方並未接診，直接將艾琳轉介至迪安哈拉潘醫院（RS Dian Harapan）。在迪安哈潘醫院，艾琳再度面臨拒收命運，院方又將她轉回巴揚卡拉警察醫院（RS Bhayangkara）。至此，艾琳已連續在3家醫院碰壁，身體狀況十分危急。

在巴揚卡拉醫院，醫護人員告訴家屬稱該院產科病房已滿，只能提供VIP病房，並向家屬開出約800萬印尼盾（約新台幣1.5萬元）的剖腹產費用，且需由現金支付。由於家屬經濟拮据，無法負擔高額費用（2025年巴布亞省最低月薪約428萬印尼盾），院方最終建議家屬再將艾琳轉往查亞普拉地區醫院（RSUD Dok II Jayapura）。然而，就在趕往該院的途中，艾琳突然停止呼吸，隨行醫護人員雖緊急施救，但母子2人最終均告不治。

這起事件曝光後，在印尼社群媒體迅速饋擴散，引發輿論的軒然大波。許多網友痛批查亞普拉作為巴布亞省省會，醫療資源相對充足，卻出現孕婦連續被拒收的狀況，質疑醫療體系「無錢不醫」，痛斥「醫療殺人」。

對此，巴布亞省省長馬琉斯‧法希里（Mathius Fakhiri）大為震怒，公開向全省醫院及衛生中心下令「無論任何理由，包括緊急情況，不得拒絕病患就醫」。違者將面臨嚴厲處分，「我警告你們，不要拒絕來求診的病人。如果還有人拒絕，我一定會讓他們丟掉工作！」

此外，查亞普拉縣副縣長哈里斯‧理查德‧約庫（Harris Richard Yocku）也公開發生，表示自己所屬的政黨正致力於改善約瓦里地區醫院的基礎設施與服務品質，以避免類似悲劇再度重演。

目前，有關當局尚未公布正式調查報告，各家醫院亦未對拒收理由作出詳細回應。民眾則呼籲政府盡快徹查責任，並全面檢討當地醫療緊急機制。

據了解，印尼巴布亞省位於印尼最東側，該省分以豐富的自然資源為著稱，不過經濟發展仍相對落後，且當地人民未能充分從資源開發中獲益。導致該省經濟狀況與印尼其他地區存在顯著差異。同時因為地理位置關係，與國家傳統政治經濟中心存在地理距離，導致在印尼政府的資源分配上，巴布亞省都處於弱勢地位。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年

搭機捷忘記拿提袋！她1小時後原座位尋回 感動喊：太感謝台灣的治安

獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞