印尼助學生訪養老院 青春活力感染長者

一場超暖心的世代交流，走進印尼雅加達的「布迪 姆利亞」養老院，他們是一群才二十多歲的印尼慈濟助學生，跟六、七十歲長輩互動，過程中有歡笑，也有感動的淚水。

同學們排排站，報上名來！日復一日，卻突然出現生機勃勃的面孔，就像醒腦針，讓印尼的阿公阿媽眼睛一亮！

養老院阿媽 特蕾西亞：「這就跟看到自己的孩子和孫子一樣。」

年輕就是好！這些慈濟的印尼助學生，走出學校圍牆來做社會服務，本以為會是「代溝大挑戰」，想不到養老院長輩超級買單，把學生當成孫子，大跳健身廣場舞。

養老院阿公 胡迪安多：「也(為學生)感到為榮，因為還有這些關心，我們的人來到養老院，我們重視的不是他們帶來的物品，而是他們的同理與關懷。」

博長輩一笑並不難，但有人離鄉背井讀書，這刻被摟在懷裡，暖暖的體溫，令人好想爸媽、好想哭。

慈濟助學生 德菈：「我當場感動的留下眼淚，畢竟自己是來外地學習，所以很能體會那種感覺。」

慈濟助學生 咖麗娜：「已經很久沒有回家了，差不多有兩年了，讓我想起了父母。」

一般認為人老了，只能把日子過成循環、面對餘生，現在卻發現，敬老尊賢，其實要建立在撕掉偏見的交流與溫度上。

