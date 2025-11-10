印尼國家英雄日 前總統蘇哈托獲追授為國家英雄

法新社報導，印尼今天(10日)在一場儀式中追授前總統蘇哈托(Suharto)為國家英雄，儘管活動人士和學者基於這位已故軍事獨裁者的人權紀錄而表示反對。

根據印尼總統府的一項命令，蘇哈托是將增列到國家英雄目錄的10人之一。總統府發言人哈迪(Prasetyo Hadi)9日晚間發表聲明說，大約有10人，而蘇哈托是其中之一。

蘇哈托1998年因為暴力抗議活動被迫下台，結束了因為被控大規模侵犯人權、貪腐與任人唯親而蒙上陰影的30年執政。蘇哈托已在2008年辭世。

儘管支持民主的活動人士、以及受到這位強人鐵腕統治影響者的家屬表示抗議，但蘇哈托仍在印尼總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)主持的國家英雄日(National Hero Day)儀式中，被追授這項榮譽。

普拉伯沃是蘇哈托的前女婿。

印尼每年將國家英雄的頭銜，頒贈給對國家發展有重大貢獻的印尼人。