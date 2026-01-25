印尼土石流增至10死 搜救行動一度暫停今重啟

印尼西爪哇省土石流的死亡人數增加至10人，目前仍有約80人下落不明，搜救行動因惡劣天候一度暫停後，於當地時間25日重啟。

印尼西爪哇省土石流死亡人數增至10人。（圖／路透）

根據印尼國營媒體報導，24日發生在西爪哇省西萬隆地區的土石流已造成10人喪生，較前一日再增加3人。搜救任務協調員佩爾馬納（Ade Dian Permana）在聲明中表示，由於天候惡劣，搜救工作被迫於夜間暫停，直到25日才得以恢復。

一位36歲的當地居民庫爾尼亞萬（Dedi Kurniawan）向路透社表示，「有時我們只會遇到河水小規模氾濫，但這次土石流是從森林而來」。他居住在距離雅加達東南方約100公里的帕西爾蘭古村（Pasir Langu），這是他首次目睹如此規模的土石流。

由於地形不穩定且持續降雨，救援人員24日無法部署重型機械進行搜救，只能徒手挖掘。印尼國家救援機構表示，搜救隊伍在軍方、警方及志願者協助下，正使用無人機和搜救犬搜尋受害者。

此次土石流由暴雨引發，24日凌晨沖入西爪哇省西萬隆地區的村莊，掩埋住宅區並迫使數十名居民撤離家園。

西爪哇省包括首都雅加達在內的多個地區也傳出水患，迫使受災嚴重地區的居民撤往高地或未受影響的地方。

印尼群島在雨季期間常發生水患和土石流，雨季通常從10月持續到3月。根據官方數據，去年底熱帶風暴和強烈季風雨在印尼蘇門答臘島引發洪水和土石流，造成約1200人死亡，超過24萬人流離失所。

