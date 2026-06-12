印尼培訓志工訪貧 惜福造福扭轉命運

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在志工培訓的過程中，透過付出，改變了個性，也改變了人生的價值觀，在印尼，有位志工「雪莉」，在2023年時，透過親戚參與慈濟志工培訓，二年多來，見苦知福，脾氣也越來越好，尤其曾照顧生病父親的經歷，讓她更能了解照顧戶身在病痛中的辛苦。

跟著志工走進小巷拜訪照顧戶，這段行程雪莉熟悉且感恩，父親生病時，她也同這戶人家一樣，常感到焦慮和不安，能接到一通真心問候電話，就是最好的良方。

志工 雪莉：「有時只是簡單的關心，就已經讓人感到很開心，就像我們自己生病時，只要有人問候一句 就會覺得很溫暖。」

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2023年雪莉加入慈濟志工培訓的行列，二年多來看見病苦，更加懂得珍惜，眼前的幸福，尤其帶著女兒投入環保行列，生活有了改變。

志工 雪莉：「在家裡我們會做垃圾分類，例如乾和溼的分開處理，出門的時候也一定自備飲用水，像是帶水壺或是環保杯。」

不只是淨化大地，待人處事，也平和許多。

志工 雪莉：「加入慈濟後，我的孩子也感受到我的改變，說我變得更有耐心了，。」

慈濟志工 莉雅：「她參與活動時，可以看出她是真心想要幫助他人，只要她能力所及的事情，她都會盡力去做。」

往對的路上前行，儘管步伐微小，但已經為周圍的人事，帶來正向的改變。

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