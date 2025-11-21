印尼塞梅魯火山噴發 灰柱沖天2公里 千人急撤

圖／達志影像路透社

過去幾天全球地殼活動熱烈。包括印尼爪哇島最高峰的塞梅魯火山，周三下午大規模噴發，火山灰柱沖天兩公里，當局緊急撤離近千居民，雖然有機車騎士受火山灰影響嚴重燒傷，所幸未傳出人員死亡。此外，日本九州的櫻島火山，剛過去的周日也出現爆炸式噴發，大量火山灰導致鹿兒島機場47航班取消。至於墨西哥煙峰火山，本周也出現白熾現象，顯示火山的高活動力。

巨大的火山爆發聲響，伴隨遮天蔽日的火山灰，這是印尼爪哇島（Java ）最高峰、3千6百多公尺的「塞梅魯火山」（Semeru volcano），週三(11月19日)下午噴發現場。

當天總計約10次的噴發，不但吐出的沖天火山灰柱，高達兩公里，熔岩、熱氣與火山灰混和而成的「火山碎屑流」，也沿著山坡不斷往外蔓延，方圓至少13公里的範圍都受到影響。

受災村民：「火山泥漿以驚人的速度流動，大約三分鐘內流動了半公里的距離。」

火山噴發後伴隨的大雨，更與火山灰和熔岩混合成泥漿，沿著山坡一路捲起樹木土石，衝入周邊村莊，導致村內的房屋，不是被土石掩埋、就是僅剩殘骸。

受災村民：「昨天(11月19日)下午1點過後，我們看到火山灰從山上飄落，不久後火山灰就到了我們村莊。村裡所有人都跑了，我們撤離到更安全的地方。晚上我們回到村里，發現一切都沒了。」

印尼當局把周邊地區的警戒，提升至最高的第四級，並把當地9百多人緊急撤離到避難中心。至於170多名登山客與嚮導，在火山噴發當晚，一度受困於山上的湖邊露營地，之後也獲當局救援至安全地帶。

受災村民vs記者：「被困的人已經在(11月20日)早上5點左右獲得疏散。(所以沒有死者？)感謝真主，幸運的是，沒有人死亡。但有一個人的下半身皮膚，因高溫而脫落。」

這次噴發雖然幸運地沒有傳出人員死亡消息，但當地媒體指出，至少兩名機車騎士受到火山灰的影響發生交通事故，兩人身體因此嚴重燒傷。

火山的噴發情況到周四(11月20日)雖然稍微回復平穩，但火山灰泥覆蓋的區域，底層還是不斷冒出熱氣，因此當局仍把周邊8公里區域列為危險區，強制清空。

部分村民趁著暫時的平穩時間，返回住處拿一些生活物品與重要物資。但腳下的火山泥漿卻隨時暗藏危機，顯示火山周邊區域仍存在危險。

受災村民vs記者：「(在一切安頓下來後，您打算回來還是找一個新地方？)看這情況，我們似乎需要找一個更安全的地方，儘管這很困難，因為我們從小就住在這裡。(你在這裡住了多久？)我在這裡住了28年。」

儘管為了安全，村民們可能需要離開住了快30年的故鄉村落。

但與「塞梅魯火山」前一次、也就是2021年12月的大規模噴發，部分村莊內的住宅直接被火山灰掩埋，只剩下屋頂，來不及逃走的居民被埋在土堆下、至少51人喪生的慘劇相比，這次村民們能在火山噴發前成功避難，撿回一命，已屬萬幸。

據了解，塞梅魯火山是印尼境內約130座活火山裡，活動相對頻繁的一座。自1818年有紀錄的207年來，已噴發至少55次，平均不到4年就會噴發一次。但因為火山灰帶來的肥沃土壤，仍吸引不少人在山坡或山腳居住。

而過去一周全球噴發的火山也不只印尼這一座。

日本九州鹿兒島的櫻島火山（Sakurajima），在剛過去的周日(11月16日)凌晨1點多就出現爆炸式噴發，火山口爆出大量火光，火山灰和煙霧直衝4公里高空，畫面十分驚人。

之後從半夜一直到隔天上午，又出現多次噴發，儘管規模相對較小。但持續不斷噴出的火山灰與碎石，仍對空中交通造成影響，當天鹿兒島機場至少47班航班被迫取消，還有部分航班折返。

至於墨國首都墨西哥市東南方約80公里的煙峰火山（Popocatepetl），週二(11月18日)也觀察到白熾現象，火山持續顯示出高活動力，儘管火山警告級別仍維持在黃色的2級，仍清楚反映當前地殼活動的熱烈。

