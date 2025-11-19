印尼塞梅魯火山噴發 當局提升警戒至最高層級
（中央社印尼泗水19日綜合外電報導）印尼爪哇島（Java）東部的塞梅魯火山（Mount Semeru）今天噴發，火山灰和氣體直衝天際達數公里，迫使官員將警戒層級提升至最高。
法新社報導，印尼地質機構負責人穆罕默德（Muhammad Wafid）表示，當地時間下午2時13分（格林威治標準時間7時13分），位於熱門觀光勝地峇里島（Bali）西方約310公里的塞梅魯火山爆發，噴出火山碎屑流。
穆罕默德在聲明中表示：「建議民眾不要在塞梅魯火山口或山頂8公里範圍內活動，以防遭飛落的石頭擊中。」
印尼國家災害應變總署表示，火山灰柱高達13公里。該機構發言人指出，火山附近至少已有300名村民撤離到兩處臨時收容所。目前並未傳出人員傷亡。
峇里島恩古拉萊機場（Ngurah Rai Airport）當局表示，目前航班運作一切正常。（編譯：楊昭彥）1141119
其他人也在看
副總統接見「公民自由中心」主席 盼與國際攜手面對挑戰
副總統蕭美琴今天(19日)接見2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克(Oleksandra Matviichuk)，對其長期維護烏克蘭人權的努力與貢獻表達敬意。副總統表示，台灣人民對烏克蘭人民持續遭受俄羅斯入侵所造成的不幸悲劇感同身受，她呼籲民主陣營互相幫助，共同強化抵抗侵略的力量，並期盼與國際社會持續交流合作，攜手面對未來的挑戰。 2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）」19日上午在外交部次長葛葆萱陪同下，前往總統府拜會副總統蕭美琴。 副總統致詞時首先歡迎訪賓到訪台灣，並表示「公民自由中心」長期維護烏克蘭人權的努力，已獲得國際社會的肯定與讚譽，對於該組織所展現的堅持、勇氣與毅力，她要代表台灣政府與人民致上敬意。 副總統提到，烏克蘭人民仍持續遭受因俄羅斯入侵及戰爭行為所造成的不幸悲劇，台灣人民對此感同身受，因此積極投入包括重建、支持難民等多項人道援助工作，並與鄰近的理念相近國家合作，共同尋求最具建設性的協助方式。 副總統指出，台灣深刻理解來自具侵略性鄰國帶來的威脅與壓力，隨著威中央廣播電台 ・ 9 小時前
接見諾貝爾和平獎得主 副總統：強化力量抵抗侵略
（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統蕭美琴今天接見2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）」，她強調民主陣營應互相幫助，共同強化抵抗侵略的力量，並期盼與國際社會持續交流合作，攜手面對未來的挑戰。中央社 ・ 8 小時前
台灣人壽電子保單年增6成 保戶達成任務可抽 iPhone 17！
台灣人壽力推行動投保、電子保單等e化服務，2024年電子保單較前一年成長6成，客戶行動投保比例達74.19%，全年減少265萬張用紙。為鼓勵更多保戶加入永續行列，台灣人壽「資料更新趣 e起抽好禮」放送好康，即日起至2026年3月底止，只要達成三大任務，有機會獲得iPhone17大獎。品觀點 ・ 9 小時前
弗里德里希諾曼自由基金會在台北舉辦講座 (圖)
弗里德里希諾曼自由基金會19日舉辦講座，德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz，右起）、烏克蘭人權律師馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）、立委蘇巧慧、婦女新知基金會顧問沈秀華擔任與談人。中央社 ・ 3 小時前
美俄秘密磋商「新和平方案」! 烏與歐洲「被告知」 澤連斯基 : 普丁根本不想停火
[Newtalk新聞] 據美國《Axios》新聞網當地時間 18 日報導，有美國和俄羅斯官員向該媒體透露，美國政府一直在與俄方「秘密磋商」，以起草一份結束俄烏衝突的新方案。 《Axios》新聞網稱，美方方案包含 28 點內容，涉及實現烏克蘭和平、提供安全保障、維護歐洲安全以及處理未來美俄、美烏關係。目前尚不清楚該方案如何處理烏東部土地控制等存在爭議的問題。 一名美國官員透露，美國特使威特科夫正牽頭起草該方案，且已與俄羅斯總統特別代表德米特裡耶夫就此進行討論。德米特裡耶夫 17 日在接受《Axios》新聞網採訪時稱，自己上個月在訪問美國期間與威特科夫及川普團隊其他成員進行了會談。 川普、普丁在阿拉斯加舉行「雙普會」，就烏俄戰爭停火進行談判。 圖 : 翻攝自《The White House》粉專 《Axios》新聞網還稱，一名美國官員證實，除向烏克蘭通報外，白宮也已開始向歐洲有關官員通報新方案的情況。一名烏克蘭官員向《Axios》新聞網證實，威特科夫近日在邁阿密與烏克蘭總統澤連斯基的國家安全顧問討論了這項方案。 報導補充稱，德米特裡耶夫對此持樂觀態度，尚不清楚烏克蘭及其歐洲支持者有何反應。新頭殼 ・ 6 小時前
頂尖職缺等你來加一！證交所徵才進入倒數 金融科技人才快上車！
臺灣證券交易所年度徵才報名即將截止！力邀金融科技人才加入，一同推動「智慧監理、智慧服務、智慧營運、智慧創新」四大發展願景，以智慧驅動金融市場，打造更安全、高效、普惠的交易生態。三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前
限時下載！LINE推出11款免費貼圖 聊天過節超實用
限時下載！LINE推出11款免費貼圖 聊天過節超實用EBC東森新聞 ・ 1 小時前
小學生膩？海山警被規定吃飯「只能30分鐘」基層怒 分局回應了
員警投訴指出，近期警分局頒布新規定，要求派出所員警除非用餐時間遇到事情要處理，否則只能在1150-1220、1750-1920兩時段吃午餐、晚餐，還稱因為用膳時段太短，所以要求編排勤務不能在用膳時段安排連續兩班巡邏，給同仁調節體力，要求大家「不要提早返所」。「我們是小學生...CTWANT ・ 1 小時前
烏克蘭總參謀部首證實 以美遠程飛彈系統打擊俄
美國五角大廈一直以來，都限制烏克蘭用遠程飛彈打擊俄羅斯本土目標，不過美方態度似乎出現了鬆動。烏克蘭總參謀部昨（18）日首度證實，他們以美國提供的陸軍戰術飛彈系統，攻擊了俄國境內的軍事目標。公視新聞網 ・ 3 小時前
NASA將釋3I/ATLAS新影像 是古老星際彗星、非外星人
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）預計今天公布一批有關星際天體3I/ATLAS的新影像。天文學家確定這是顆甚至可能比太陽系還要古老的彗星，而非外星人太空船。中央社 ・ 2 小時前
印尼火山大噴發！火山煙柱直衝2000公尺
[NOWnews今日新聞]印尼爪哇島塞梅魯（Semeru）火山當地時間19日下午4時再次噴發，過去一週內已經噴發12次，日本氣象廳持續觀察是否會引發海嘯，但截至日本時間晚間10時，尚未觀測到海平面有明...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
〈美股早盤〉市場屏息靜待輝達財報出爐 主要指數平盤波動
美股在連跌四天後周三 (19 日) 開盤走勢趨於平盤，市場情緒轉向觀望，投資人密切等待輝達於盤後公布財報。受科技類股回檔影響，近期大盤波動加劇，而輝達作為「美股七雄」最後一檔公布業績的重量級企業，其財報與展望被視為人工智慧(A鉅亨網 ・ 1 小時前
這輪胎大廠「營收連2月下滑」 國家隊撤資3千萬丟近千張！三大法人砸1億買超
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（19）日跌176點，收26,580.12點，跌幅0.66%。八大公股今日買超34.56億元，其賣超前十大個股，包括5檔電子股、3檔傳...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 12 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 8 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 13 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前