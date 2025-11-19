印尼塞梅魯火山大噴發 一度引發日本沖繩海嘯警戒

印尼塞梅魯火山11月19日發生大規模噴發，大量火山物質噴發至空中，且沿山坡綿延數公里。美聯社



印尼東爪哇省（East Java）塞梅魯火山（Mount Semeru）19日噴發，印尼政府將警戒升至最高層級。強烈的火山活動令日本也提高警覺，氣象廳表示密切觀察火山噴發是否引發海嘯並影響沖繩，至日本當地時間近晚間10點，未觀察到海面有明顯變化。

美聯社報導，印尼地質局發布聲明指出，塞梅魯火山從中午到黃昏多次噴發，滾燙的火山灰雲加上岩石、熔岩和氣體的混合物，沿著山坡向下蔓延長達7公里，同時一股熱雲柱竄升到2公里高的空中。

塞梅魯火山噴發造成附近多座村莊遭火山灰覆蓋，印尼當局19日一天內兩度提升警戒層級，從第三高升至最高。目前尚未傳出傷亡。

塞梅魯火山海拔3676公尺，是爪哇島最高峰，也是印尼129座活火山之一，過去200年來多次噴發。

日本放送協會（NHK）報導，根據氣象廳，日本時間19日下午6點20分左右，塞梅魯火山發生大規模噴發，煙霧上升至約1萬6000公尺高空。

氣象廳表示，發生大規模火山噴發時，由於壓力波的作用，可能會引發海嘯，因此密切觀察海象變化。如果這次火山爆發引發海嘯並抵達日本，預計最快於19日晚上9點30分侵襲沖繩縣，不過截至晚上9點，海外觀測點尚未觀測到海平面明顯變化。

