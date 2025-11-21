印尼塞梅魯火山一天噴10次！ 居民下半身皮被燙掉

距離國人常去的印尼峇里島只有310公里，爪哇島的「塞梅魯火山」19日又爆發，噴出高達2公里的巨大火山灰柱，這座「塞梅魯火山」也是爪哇島的最高峰，一天內噴發了多達10次。當局指出，目前已經緊急撤離約1000人，也協助多達178名登山客順利脫困，不過還是傳出有民眾受傷。

位在印尼爪哇島的「塞梅魯火山」爆發，火山灰直衝天際。（圖／達志影像路透社）

印尼爪哇島最高峰「塞梅魯火山」於19日再度爆發，一天內噴發高達10次，噴出2公里高的巨大火山灰柱，熔岩和岩石更噴射到13公里遠的山坡。當局已將警戒級別提升至最高，緊急疏散約1000人，並成功協助178名登山客脫困。雖然此次爆發未造成人員死亡，但仍有民眾因高溫嚴重燙傷，附近村莊也遭火山灰和泥漿覆蓋，當地民眾描述，泥漿以驚人的速度流動，三分鐘內可流約半公里。

滾滾灰煙直衝天際，整片天空被染色，伴隨著雨聲和打雷聲，高達2公里的巨大火山灰柱不斷竄高，逐漸淹沒周圍樹林。塞梅魯火山位於印尼爪哇島，是該島的最高峰，距離國人常去的峇里島僅約310公里，被認為是印尼最活躍的火山之一。

根據當局表示，此次火山爆發不僅噴出大量火山灰，熔岩和岩石甚至噴射到13公里遠的山坡上。由於情況危急，當局已將警戒級別提升到最高，並立即展開救援行動。附近村莊已被火山灰和泥漿覆蓋，當地民眾描述，泥漿以驚人的速度奔流，三分鐘內大約能流淌半公里。

面對這次突發的自然災害，印尼當局迅速採取行動，緊急疏散了約1000人，其中包含多達178名登山客也都順利脫困。儘管如此，仍有民眾在此次災害中受傷。一位當地民眾表示，所幸沒有人死亡，但有一個人因為高溫，下半身的皮都被燙掉了。

當局進一步指出，塞梅魯火山在一天內噴發了多達10次。值得注意的是，塞梅魯火山上一次大噴發是在2021年12月，當時造成至少51人喪生，附近的村莊也被火山灰覆蓋。此次爆發雖然暫時未造成人員死亡，但當局仍持續監測火山活動，以防情況惡化。

