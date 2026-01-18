印尼墜毀公務機找到殘骸 尚未找到生還者

印尼一架漁業部公務巡視機1月17日在山區失聯，搜救隊18日找到大片殘骸。美聯社



印尼漁業部一架公務機週六（17日）在雲霧中從雷達幕上消失，週日（18日）在山中發現殘骸。當局正在積極搜救，但機上11人目前尚未找到生還者。

這架載有11人的ATR 42-500型渦輪螺旋槳飛機，據信於前一天在多雲天氣下靠近蘇拉威西島山區時墜毀。當時該機正從印尼爪哇主島的日惹飛往南蘇拉威西省首府望加錫，在接到航管指令修正進場航線後不久，該機便從雷達上消失。

由印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）營運的這架飛機，最後一次追蹤紀錄是在週六下午1時17分，位於南蘇拉威西省馬羅斯縣山區的萊昂萊昂地區（Leang-Leang）。機上載有8名機組人員和3名海洋事務與漁業部的乘客，他們當時正執行空中海上監視任務。

廣告 廣告

望加錫搜救辦公室主任安瓦爾（Muhammad Arif Anwar）表示，週日上午，空軍直升機搜救隊在布魯薩隆山（Mount Bulusaraung）坡面的森林地帶發現了疑似飛機的小窗戶。安瓦爾在記者會上表示，隨後地面搜救人員在陡峭的北坡發現了與主機身及機尾一致的大型碎片殘骸。

安瓦爾說：「發現飛機主體部分顯著縮小了搜尋範圍，並為縮小搜尋區域提供了關鍵線索。我們的聯合搜救隊現在正集中精力搜尋受害者，特別是可能仍然生還的人員。」

南蘇拉威西哈桑努丁軍區司令納沃科（Bangun Nawoko）少將表示，儘管強風、濃霧和陡峭崎嶇的地形延緩了進度，地面與空中搜救隊週日仍持續往殘骸地點推進。

印尼搜救人員1月18日在南蘇拉威西省的布魯薩隆山進行搜救，尋找1月17日墜機可能的生還者。美聯社

印尼國家搜救署週日發布的照片和影片顯示，搜救人員正沿著被濃霧籠罩、陡峭狹窄的山脊線徒步行進，試圖抵達散落的殘骸處。

印尼國土有超過1.7萬個島嶼，高度依賴航空運輸與渡輪連接各島。這個東南亞國家近年來交通意外頻傳，包括飛機失事、巴士車禍以及渡輪沉沒。

更多太報報導

【太說軍武】歐洲護格陵蘭 瑞典先出手！專家曝超強軍事實力：要發展核武很簡單

印尼漁業部監測機墜機 機上11人凶多吉少

絕望75秒！國會公布濟州空難音檔 機師痛苦呻吟仍做最後努力