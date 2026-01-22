印尼大愛台新春年會 感恩心許下好願

印尼大愛台，今年邁向19周年，2026年一開始，他們舉辦新春年會，總監除了報告今年度的工作願景外，也感恩去年一整年大家的付出。

新年伊始，凝聚員工共識，印尼大愛台舉辦2026年的年會，總監提出今年的工作願景。

印尼大愛台總監 蔡慧真：「2026年 我們有3個大的目標，第一就是從科技方面(加強)，第二我們就要加強內容，及影響力 第三當然是永續化，永續化的話 我們組織要夠強，就是人員 人才方面我們就要培養。」

廣告 廣告

有願景，各部門新年度就有各自努力的方向，但不變的是，員工們依舊天天從上人開示中聞法。

印尼大愛台節目部員工 瑾丹：「透過收看人間菩提，我們不斷培養慈悲心，之後在製作節目或新聞時，也會以愛與關懷為出發點，讓收看我們節目的觀眾，都深受感動。」

去年，印尼大愛台是豐收的一年，斬獲了國內外15個獎項，這天總監也頒發感謝狀，感恩員工們的戮力付出。

印尼大愛台節目部員工 阿巴爾：「去年得獎後 對我而言，不是壓力 反而是一股動力，會促使我持續精進，做出更好看的節目。」

印尼大愛台節目部員工 亨利：「我在大愛台已經服務11年了，新的一年 我希望能拍出，更好的作品 鼓舞人心，也能帶動大家一起變得更好，不只是對環境更也讓自己與他人，都能感受這世界的美好。」

年會最後，是竹筒回娘家的環節，大家將每日累積的善念倒入大甕，期待這分善的能量，能傳播到更多有需要的地方。

更多 大愛新聞 報導：

取之社會回饋社會 企業響應捐血募愛

風月同天 | 以愛普世共融並存

