印尼女偽造護照來台工作 遇見真愛「成家育兒」判拘免驅逐

印尼籍陳姓女子為赴台工作，2011年偽造出生年份申辦護照，並以假證件於2011年至2017年間4度入境，2024年她與台籍丈夫赴印尼代表處申請結婚面談時，被駐外人員發現資料異常，案情因此曝光，彰化地院審理後，依修正前《入出國及移民法》，合併判處陳女拘役60日，得易科罰金6萬元；考量她已在台成家育兒，決定免予驅逐出境。

判決書指出，陳女於1994年出生，因家境清寒、渴望赴台工作，於2011年偽造出生年份取得護照，並在2011年至2017年間持假護照4度進出台灣，她在台期間結識台灣男子並共結連理，2024年，夫妻前往印尼辦理婚姻面談時，被我國駐印尼代表處人員查出護照資料不符，全案因此曝光。

廣告 廣告

彰化地院審理時，陳女坦承犯行，法官考量其無前科、教育程度僅國中畢業，以及家境貧寒等情狀，合併判處拘役60日，得易科罰金6萬元，並沒收3本偽造的新舊護照；法院同時指出，陳女已與台灣男子結婚並育有子女，與台灣生活密不可分，因此認定無驅逐出境必要，全案仍可上訴。





更多《鏡新聞》報導

自稱「替天行道」行刺名醫 輔大肄業生遭收押

周玉蔻批韓國瑜「降格為國台辦主任」 坐等梁文傑出來電

兩棲突擊車救災「不慎輾過拋錨車」 軍方回應了