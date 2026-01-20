印尼女將寫紀錄 28年來首次在澳網贏得比賽

印尼女將曾麗美(Janice Tjen)快速崛起的網球生涯，在今天(20日)再度寫下里程碑，成為28年來首位在澳洲網球公開賽(Australian Open)贏得比賽的印尼選手。

非種子選手曾麗美爆冷擊敗22號種子加拿大的費南德茲(Leylah Fernandez)，在墨爾本(Melbourne)闖入第二輪，為她不斷成長的戰績再添一筆。

去年此時世界排名413的曾麗美如今排名59，她在一開賽就閃電出擊，36分鐘就拿下首盤，讓排名遠勝於她的對手大感震驚，最後並以6-2、7-6(7/1)拿下首勝。

23歲的曾麗美成為自1998年的巴蘇基(Yayuk Basuki)之後，第一位在澳網贏得比賽的印尼女將。

曾麗美的網球生涯在2025年獲得突破性進展，當時她從美國網球公開賽(US Open)會外賽一路過關斬將，並在首輪大爆冷門，擊敗24號種子的俄羅斯女將庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)。在紐約，她是2004年以來第一位參加大滿貫賽(Grand Slam)單打正式比賽的印尼選手。 (編輯:柳向華)