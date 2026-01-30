印尼女涉不倫戀+飲酒，遭判鞭刑140下！被鞭到當場昏厥。圖／翻自《每日郵報》

印尼亞齊省近日執行一場公開鞭刑，一名女子與男友被控訴涉及不倫戀，加上飲酒，於是被判鞭刑140下，女子更被鞭到當場昏厥。

據英國《每日郵報》報導，亞齊省警方里札爾（Muhammad Rizal）表示，這名女子與男伴涉及不倫戀，所以兩人都被判100下鞭刑；另外加上飲酒，所以又外加40下鞭刑。換句話說，這對情侶各被鞭打140下。

女子在接受鞭刑時，表情相當痛苦，而且鞭到最後，她也當場昏厥，隨後她被醫務人員立刻送醫急救。據悉這也是亞齊省自2001年來，實行鞭刑數最多的一次。

女子體力承受不了140下鞭刑。圖／翻自《每日郵報》

女子被鞭到昏厥後送醫。圖／翻自《每日郵報》

亞齊省因實行伊斯蘭教法律，因此當局規定不准發生婚前性行為、出軌不倫等事件，若犯下上述「罪行」，極有可能被判處鞭刑。去年6月，同樣有一對情侶被指控犯下婚前性行為罪行，於是各自被判罰100下鞭刑，而且是公開行刑。不過亞齊省當局也允許「分期付款」，現場除了有醫師隨時掌握受刑者的身體狀況，如果受刑者無法完全承受鞭刑，可以暫停執行，待受刑者恢復體力後再繼續執行。

亞齊省實施的公開鞭刑適用於多種罪行，包括賭博、飲酒、通姦，以及同志戀愛，人權團體曾批評此刑罰殘忍，但當地居民多表支持。



