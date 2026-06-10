印尼婦吃沙嗲亡「體內藏大量老鼠藥」 竟是女婿設局投毒
印尼中爪哇省博約拉利縣（Boyolali）日前發生預謀毒殺案，一名57歲的婦人阿米娜（Aminah），上個月5月18日在家中吃完一份來源不明的雞肉沙嗲串後不幸身亡。家屬在辦完葬禮後察覺死因不單純，向警方申請開棺驗屍，沒想到法醫解剖後震驚證實，死者體內藏有致命劑量的大量老鼠藥，當地警方日前正式逮捕了死者的40歲長女婿瓦修第（Purwadi Wahyudi），這整起命案竟是女婿因故懷恨在心，精心設局策劃的投毒計畫。
清晨亮燈引發懷疑
根據《羅盤報》報導，死者阿米娜的第二個孩子表示，平時每天清晨前往母親家探視時，母親早就起床並將家中的電燈關閉，然而案發當天清晨，他卻發現母親住家的燈火依然通明，孩子驚覺有異，趕緊請求鄰居協助破門而入，才發現母親全身冰冷、倒臥在房間內，早已失去生命跡象，現場還遺留吃剩的沙嗲烤肉串。
解剖體內檢出劇毒
由於阿米娜死得太突然，加上死狀反常，家屬在安葬死者後決定向警方報案，警方隨即於5月30日大舉掘出已下葬的遺體，並由中爪哇省警局法醫進行全面性的開棺驗屍與解剖。6月2日鑑定結果出爐，死者的胃部黏膜、心臟以及大片器官，皆呈現嚴重的毒物反應，且體內殘留大量劇毒老鼠藥成分，鐵證這是一起精心策劃的刑事預謀殺人案。
外送員見男子起疑
博約拉利縣警察局刑警大隊長薩普特拉（Indrawan Wira Saputra）指出，嫌犯瓦修第為了混淆警方偵查，特地盜用小姨子的照片與名字使用外送平台。不過，嫌犯在與外送員面交時卻露出了馬腳，當時外送員發現網路上下單的是女性名字，現場出來寄件的卻是一名男子，嫌犯狡辯自己是收件人的兒子，並特別叮嚀外送員要跟岳母說是「姊姊送來的」。
目前博約拉利縣警方已將瓦修第的法律身分，正式由原本的「案件關係證人」提升為「刑事犯罪嫌疑人」，並無限期關押於看守所內。警方痛批，嫌犯從頭到尾都在刻意湮滅證據、製造不在場證明，甚至試圖誤導警方去懷疑第一時間發現屍體的小姨子，行徑極其冷血，目前全案已由檢警依法偵辦。
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