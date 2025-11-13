印尼小三自己遭劈腿 竟切斷情夫重要部位

印尼一名小三因伴侶出軌，在一次行房過程中用刀切斷他的重要部位，遭逮還稱「我感到滿足」。（示意圖／Pixabay）





印尼一名小三因伴侶出軌，在一次行房過程中用刀切斷他的重要部位，遭逮還稱「我感到滿足」。

根據《The Mirror》報導，印尼一名女子辛蒂亞（Windi Sintia）與另一名已婚男子發生婚外情，疑似是對方出軌其他女性，辛蒂亞在一次行房過程中用小刀切斷他的重要部位，男子擔心辛蒂亞繼續加害，驚慌失措地逃到街上求救，經救治後斷裂的重要部位被成功接回。

辛蒂亞遭逮捕後，她透露「我們的關係就像夫妻一樣，但他一直撒謊、欺騙」，指控男子與別的女人有染，同時背叛她和自己的妻子，表示「我既生氣又失望，雖然我對自己的所作所為感到有些後悔，但更多的是滿足」。

根據最新審理進度，因辛蒂亞家中有一個8歲的孩子要照顧，她律師要求法庭推遲監禁的實施時間。

