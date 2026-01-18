印尼小飛機墜毀傷亡不明！機身殘骸曝

▲印尼海洋事務與漁業部一架小型巡邏飛機墜毀，已知1人罹難10人失聯，機身殘骸怵目驚心。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 印尼海洋事務與漁業部一架小型巡邏飛機17日在南蘇拉威西省失聯，機上11人失蹤，印尼當局展開大規模搜索，但因位處山區且濃霧籠罩，搜救行動困難，今日已在山坡尋獲機身殘骸以及一名罹難者。

根據路透報導，印尼當局於週日表示，在南蘇拉威西省一座雲霧繚繞的山坡上，尋獲失蹤漁業巡邏機的殘骸，這架隸屬於印尼航空運輸公司（IAT）的 ATR 42-500 螺旋槳飛機，於當地時間週六約下午 1:30在南蘇拉威西省馬羅斯（Maros）地區附近與航管人員失去聯繫。機上共有 7 名機組人員與 3 名乘客，該機由印尼海洋事務與漁業部租用，負責執行漁業空中監測任務。機上乘客均為該部會的工作人員。

這架飛機在失蹤前正從日惹（Yogyakarta）飛往南蘇拉威西省的首府馬卡薩（Makassar），南蘇拉威西搜救機構官員蘇丹（Andi Sultan）表示，週日上午當地搜救人員在馬羅斯地區布魯薩隆山周邊多處發現殘骸，山區地點位於印尼首都雅加達東北方約 1,500 公里（930 英里）處。

蘇丹表示，搜救隊機組人員在上午先後發現了飛機窗戶的碎片以及機身殘骸，在山坡下方也看到了機尾，搜救人員還發現了引擎和乘客座椅等其他殘骸。蘇丹指出，人員已部署至殘骸發現地點，但搜救工作受到濃霧與山區地形的阻礙。當地搜救單位主管安瓦爾（Muhammad Arif Anwar）強調，尋獲殘骸後，首要任務是尋找受害者，將部署 1,200 名人力搜尋失蹤者。

印尼國家運輸安全委員會（KNKT）主委索爾賈安托（Soerjanto Tjahjono）表示，根據初步調查，飛機撞上了山坡。索爾賈安托向當地媒體表示，目前研判為「可控飛行撞地」，意即飛行員當時仍能控制飛機，他補充說，調查人員尚未確定失事的確切原因。

Flightradar24的未經證實資料顯示，飛機失聯前正以約1.1萬英尺高度飛行，隨後高度突然急速下降，並從雷達畫面中消失。

印尼航空運輸公司（IAT）在一份聲明中提到，該飛機此前曾出現技術問題，但在飛往馬卡薩前已具備合適的飛航條件。這是印尼十多年來首起涉及 ATR 42 機型的奪命墜機事故。2015 年，特里加納航空（Trigana Air Service）的一架 ATR 42-300 在印尼巴布亞地區撞山，造成機上 54 人全數罹難。

